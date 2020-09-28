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28 вересня 2020, понеділок, 14:52 220 Відео
Медицина 2020-09-28T15:00:02+03:00
Українські Новини
Столиця збільшує кількість безкоштовних тестувань на коронавірус, – мер Кличко

Столиця збільшує кількість безкоштовних тестувань на коронавірус, – мер Кличко

Тетяна Зотова
Віталій Кличко, Мер Києва, Коронавірус, Covid-19
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

Він зазначив, що стандарти надання медичної допомоги при COVID-19 затверджені відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України. У документі чітко прописано, що тестування роблять, коли в людини є симптоми можливого захворювання на коронавірус.

"Необхідність проведення таких досліджень визначає виключно лікар. Робити ж тестування "про всяк випадок" великим колективам або групам людей - недоцільно та дуже дорого, - сказав мер Києва. - Нагадаю, столиця продовжує збільшувати кількість тестувань, оскільки все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні. І становить 223 тести на 100 тис. мешканців", - підкреслив Кличко.

 

Він нагадав, що всіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.

"При появі перших симптомів недуги потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Саме він ухвалює рішення щодо вашого лікування та про необхідність здати тест на коронавірус. Якщо лікар вбачає таку необхідність, то біологічні матеріали у пацієнта відбирають медики мобільних бригад. Нагадаю, такі бригади виїжджають до киян додому і відбирають понад тисячу зразків щодоби. Я говорю про ситуацію, коли людина має підписану декларацію із сімейним лікарем комунального медзакладу, - сказав мер. - Якщо ж виникає непорозуміння із лікарем комунального закладу щодо доцільності тестування або інших питань, - звертайтеся на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я КМДА. За телефоном 278-41-91. Щоб ми могли з’ясувати всі обставини та оперативно на них відреагувати", - підкреслив Віталій Кличко.

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