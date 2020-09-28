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28 вересня 2020, понеділок, 15:00 327
Суспільство 2020-09-28T15:02:49+03:00
Українські Новини
Домашні коти, комуналка та продажність суддів — про що турбуються співгромадяни

Домашні коти, комуналка та продажність суддів — про що турбуються співгромадяни

Елена Новикова
Соцопитування. Фото: 5.ua
Соцопитування. Фото: 5.ua

Чи залежить порядність суддів від їх матеріального добробуту, чи потрібно реєструвати домашнього кота і чи справедливо підвищувати комуналку в період пандемії – ці та інші питання висували на розгляд громадськості користувачі інтернет-порталу голосувань Iviche у вересні, повідомляє "Обозреватель".

Після нескладної реєстрації портал дозволяє відвідувачам створити опитування на будь-яку тему, що їх хвилює: так, опитування "Чи залежить добропорядність суддів від рівня їх зарплат?" було створене після звернення Пленуму суддів України до президента Зеленського з проханням збільшити фінансування судової влади на 2,29 млрд гривень.

Також користувачів хвилювало ставлення українців до запланованої у вересні спільної інспекції позицій ЗСУ української сторони і сепаратистів.

Окремий інтерес викликала ініціатива депутатів від "Слуги народу" про обов'язкову реєстрацію домашніх вихованців "агентами по ідентифікації тварин". В опитування "Руки геть від наших котиків!" крім стандартних варіантів "за" і "проти" користувачі додали третій пункт: "Прирівняти "Слуг народу" до домашніх тварин і зареєструвати їх".

Населення також традиційно хвилює тарифна політика. На порталі Iviche триває обговорення ініціативи введення мораторію на подорожчання комунальних послуг на період пандемії і карантинних заходів.

Що ж стосується загальних трендів уанету, то, за даними Google Trends, у вересні українці почали посилено цікавитися місцевими виборами (в три рази більше відповідних запитів в Google, ніж в серпні). Разом з тим, інтерес наших співвітчизників до пандемії COVID-19 після різкого сплеску в березні – квітні 2020 роки (до 100 балів по класифікації Google) знизився більш ніж уп'ятеро і, починаючи з серпня, продовжує залишатися на рівні 17 балів.

Довідка. Портал Інтернет-Віче – новий онлайн-інструмент, що дозволяє будь-якому зареєстрованому користувачу створити опитування громадської думки на потрібну йому тему. Одна з "родзинок" ресурсу – гарантоване інформування про результати опитування органів влади, компетентних в темі дослідження: система не тільки формує соціологічний звіт результатів, а й здійснює його автоматичну розсилку на електронні адреси відомств, зазначених автором опитування при його створенні.

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