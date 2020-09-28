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  • Перепідпорядкування "Укргідроенерго" - спроба вивести актив з-під контролю держави, - Рябцев
28 вересня 2020, понеділок, 14:31 365
Економіка 2020-09-28T14:33:58+03:00
Українські Новини
Перепідпорядкування "Укргідроенерго" - спроба вивести актив з-під контролю держави, - Рябцев

Перепідпорядкування "Укргідроенерго" - спроба вивести актив з-під контролю держави, - Рябцев

Петро Стуженко
Енергетика, Кабмін, ЄБРР, Економіка, Укргідроенерго, Шмигаль, Рябцев
"Укргідроенерго". Фото: facebook.com/ПрАТ "Укргідроенерго"

Метою передачі "Укргідроенерго" в управління Кабінету міністрів може бути рейдерське захоплення державної компанії приватними комерційними структурами. Таке припущення висловив експерт в галузі енергетики Геннадій Рябцев, інформує портал vesti.ua.

"Не виключено, що це робиться для того, щоб віддати контроль над "Укргідроенерго" комусь еще. Кому - не знаю. Справа в тому, що у нас дуже часто відбувається так, що спочатку підприємство корпоратизується, потім частина акцій передається якійсь комерційній структурі, потім ця комерційна структура захоплює керівництво, потім проводиться додаткова емісія акцій. І потім виявляється, що у держави взагалі нічого немає. Це сталося, наприклад, з Надвірнянським і Дрогобицьким нафтопереробними заводами, які, з одного боку, були спочатку в управлінні держави, а потім відбулася додемісія і частка держави скоротилася до 25%", - сказав Геннадій Рябцев.

На думку Рябцева, перепідпорядкування "Укргідроенерго" уряду унеможливлює отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій.

"Угоди з ЄБРР, якщо не помиляюся, були підписані в 2011-12 роках. І не тільки лише з ЄБРР, але ще і з Європейським інвестиційним банком. Гарантом з боку України за однією угодою виступає міністр енергетики, за другою - якщо я не помиляюся, ще й міністр фінансів. Міністр енергетики є гарантом виконання цих угод з боку України. Виводячи компанію з підпорядкування Міненерго і передаючу її Кабміну, ми повинні будемо переглядати величезну кількість документів - кілька десятків - які визначають функціонування цієї компанії. Тобто, всі їх кредитні угоди - статут, положення про правління, положення про наглядову раду. Потім переобирати склад правління, переобирати склад наглядової ради... На порожньому місці величезна кількість головного болю", - додав експерт.

Нагадаємо, уряд підготував проект рішення про перепідпорядкування державної компанії "Укргідроенерго" безпосередньо прем'єр-міністру Денису Шмигалю. "Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік. "Укргідроенерго" закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектору показують негативні результати. Збиток "Укренерго" склав 18 млрд грн за перше півріччя 2020 р збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн.

У 2011 р було підписано кредитну угоду між Україною та ЄБРР і проектну угоду між ЄБРР та ПАТ "Укргідроенерго" за проектом "Реабілітація ГЕС". Загальна сума кредиту ЄБРР -200 млн євро. У 2012 р Україна і Європейський інвестиційний банк підписали угоду про надання кредиту в розмірі 200 млн євро на реалізацію проекту "Реабілітація ГЕС", а також проектну угоду про надання позики на реалізацію проекту. Кредитні кошти надаються на модернізацію гідромеханічного і електромеханічного устаткування семи станцій - Київської ГЕС, Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Кременчуцької ГЕС, Дніпродзержинської ГЕС, ДніпроГЕС-1 і ДніпроГЕС-2.

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