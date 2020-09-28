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28 вересня 2020, понеділок, 13:59 363
Суспільство 2020-09-28T15:15:02+03:00
Українські Новини
Необхідно збільшити підтримку лідерам захворюваності COVID-19 - медикам і правоохоронцям, - ЗМІ

Необхідно збільшити підтримку лідерам захворюваності COVID-19 - медикам і правоохоронцям, - ЗМІ

Павло Твердохліб
Бюджет, Медицина, Поліція, Пандемія
Поліція та медицина. Фото: dumskaya.net
Поліція та медицина. Фото: dumskaya.net

Медикам і правоохоронцям, які виконують свої службові обов'язки на тлі другої хвилі епідемії COVID-19 і лідирують по захворюваності коронавірусом, слід підняти виплати і зарплати. Мова про те йде в статті "Залишитися в живих: поліція і медицина на фронті боротьби з пандемією", опублікованій виданням kp.ua.

"Антирекорди COVID-19 продовжують рости з кожним днем. А медики і поліцейські, які з моменту оголошення карантину затягли паски і занурилися в посилений режим роботи, фактично 24/7, контактують з вірусом більше всіх. Представники медицини та поліції є лідерами за кількістю хворих як в Україні, так і в усьому світі. В Україні з початку епідемії захворіло понад 5,4 тис. поліцейських і 15 тис. медпрацівників", - йдеться в публікації.

Автор також зазначає, що забезпечення медиків засобами захисту "пущено на самоплив", розмір страховок для них мінімальний.

"Через хворобу і погані умови лікарів стає все менше, навантаження на працюючих, відповідно, зростає, хворих перекидають в інші установи, що негативно впливає на зростання захворювання. Медики голими руками стримують хворобу. Міністр охорони здоров'я і раніше заявляв, що ставки українських лікарів дуже малі і необхідно зробити все для утримання якісних фахівців в країні. Але поки можливо підвищити зарплати максимум на 3,5 тис. грн, що далеко від рівня "гідної" оплати", - наголошується в статті.

Що до правоохоронців, то щодня до боротьби з COVID-19 залучаються близько 15,5 тис. поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, лікарів системи МВС і рятувальників.

"Це щоденні виїзди на сотні викликів через порушення карантинного режиму, забезпечення безпеки медустанов, де лікують інфікованих коронавірусом, робота на санітарних постах в найбільш постраждалих регіонах. Недавнє тестування показало, що понад 15% поліцейських вже безсимптомно перехворіли COVID-19", - підкреслюється в публікації.

У зв'язку з цим автор вказує на необхідність збільшення підтримки правоохоронців і медиків.

"Оскільки робота в таких умовах протягом багатьох місяців просто вбиває. І якщо держава виснажила свій бюджет для доплат такого роду, необхідні ініціативи - створення локальних фондів допомоги, щоб люди отримували справедливу доплату. Не можна кидати тих, хто бореться за життя і охороняє порядок в країні в такий складний час, їх сміливо можна назвати справжніми героями нашого часу", - наголошується в статті.

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