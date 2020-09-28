СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу

"Укркоопспілка" (СOOP Україна) спільно з партнерами і колегами з кооперативного руху з інших країн продовжує впроваджувати заходи для роботи торгових точок на випадок нової хвилі Covid-19. За словами голови правління "Укркоопспілки" Іллі Гороховського, з урахуванням того, що багато магазинів споживчої кооперації в Україні розташовані у віддалених, невеликих селах, де і персонал, і покупці - люди похилого віку, ситуація вимагає особливої уваги, зазначається в матеріалі на порталі delo.ua.

"Не йдеться, як в великих містах, про безконтактну оплату та онлайн замовлення, - прокоментував в інтерв’ю виданню Гороховський. - У багатьох селах просто немає інтернету, все відбувається на рівні самоорганізації та взаємодопомоги, так що відсутність антисептиків і масок у перші тижні карантину були не єдиною проблемою".

За словами очільника "Укркоопспілки", значною мірою зорієнтуватися в ситуації їм допомогла активна взаємодія з зарубіжними колегами.

"Навесні, коли почалися перша хвиля захворюваності через коронавірус і карантин, жоден рітейлер у ЄС не мав швидкого плану дій. Тоді ніхто, навіть найуспішніші наші колеги з Великої Британії, Італії, Німеччини, Фінляндії не були готові до введення карантину, ні у кого не було повного пакету необхідних заходів, все напрацьовувалось по ходу. В рамках міжнародних кооперативних організацій, таких як МКА (Міжнародний кооперативний альянс - ред.) і Єврокооп, лідери торгових мереж оперативно повідомляли один одному про нововведення, вжиті заходи, ділилися першими відгуками про ефективні заходи і проблематики", - повідомив Ілля Гороховський.

Сьогодні, коли експерти ВООЗ прогнозують нову хвилю Covid-19, "Укркоопспілка", за словами голови правління, зберігає інтенсивну взаємодію в спецгрупах Єврокооп.

Нагадаємо, що перше споживче товариство в Україні було створено в Харкові в 1866 р. На сьогодні "Укркоопспілка" об’єднує споживчі товариства всіх областей України і представляє інтереси 118 тисяч пайовиків, які створили близько 2 тисяч автономних юридичних осіб. У системі "Укркоопспілки" налічується 4879 магазинів, 83% з яких розташовані в сільській місцевості, зокрема, в селах з чисельністю населення від 20 до 300 осіб.

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