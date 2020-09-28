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28 вересня 2020, понеділок, 12:59 362
Економіка 2020-09-28T13:30:01+03:00
Українські Новини
СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу

СOOP Україна разом із зарубіжними партнерами готується до нової хвилі коронавірусу

Ірина Дорофейчук
Економіка, Кооперація, СOOP Україна, Укркоопспілка, Гороховський
Илья Гороховский. Фото: delo.ua
Илья Гороховский. Фото: delo.ua

"Укркоопспілка" (СOOP Україна) спільно з партнерами і колегами з кооперативного руху з інших країн продовжує впроваджувати заходи для роботи торгових точок на випадок нової хвилі Covid-19. За словами голови правління "Укркоопспілки" Іллі Гороховського, з урахуванням того, що багато магазинів споживчої кооперації в Україні розташовані у віддалених, невеликих селах, де і персонал, і покупці - люди похилого віку, ситуація вимагає особливої уваги, зазначається в матеріалі на порталі delo.ua. 

"Не йдеться, як в великих містах, про безконтактну оплату та онлайн замовлення, - прокоментував в інтерв’ю виданню Гороховський. - У багатьох селах просто немає інтернету, все відбувається на рівні самоорганізації та взаємодопомоги, так що відсутність антисептиків і масок у перші тижні карантину були не єдиною проблемою".

За словами очільника "Укркоопспілки", значною мірою зорієнтуватися в ситуації їм допомогла активна взаємодія з зарубіжними колегами. 

"Навесні, коли почалися перша хвиля захворюваності через коронавірус і карантин, жоден рітейлер у ЄС не мав швидкого плану дій. Тоді ніхто, навіть найуспішніші наші колеги з Великої Британії, Італії, Німеччини, Фінляндії не були готові до введення карантину, ні у кого не було повного пакету необхідних заходів, все напрацьовувалось по ходу. В рамках міжнародних кооперативних організацій, таких як МКА (Міжнародний кооперативний альянс - ред.) і Єврокооп, лідери торгових мереж оперативно повідомляли один одному про нововведення, вжиті заходи, ділилися першими відгуками про ефективні заходи і проблематики", - повідомив Ілля Гороховський.

Сьогодні, коли експерти ВООЗ прогнозують нову хвилю Covid-19, "Укркоопспілка", за словами голови правління, зберігає інтенсивну взаємодію в спецгрупах Єврокооп.

Нагадаємо, що перше споживче товариство в Україні було створено в Харкові в 1866 р. На сьогодні "Укркоопспілка" об’єднує споживчі товариства всіх областей України і представляє інтереси 118 тисяч пайовиків, які створили близько 2 тисяч автономних юридичних осіб. У системі "Укркоопспілки" налічується 4879 магазинів, 83% з яких розташовані в сільській місцевості, зокрема, в селах з чисельністю населення від 20 до 300 осіб.

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