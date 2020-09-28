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  • Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог
28 вересня 2020, понеділок, 12:29 367
Політика 2020-09-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог

Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог

Анна Рудык
Олександр Цебрій. Фото: Фейсбук
Олександр Цебрій. Фото: Фейсбук

Антирекордсменом цих виборів ризикує стати поки що діючий мер Умані Олександр Цебрій. Пан Цебрій примудрився здати документи в останні хвилини. Але ТВК виявила в його документації грубі порушення і відмовила в реєстрації – про це у ефірі 112 каналу заявила політолог Світлана Кушнір.

Як повідомили в уманській ТВК,  однією з причин відмови у реєстрації Олександру Цебрію стала відсутність довіреності від місцевої партійної організації "Пропозиція", яка висунула його своїм кандидатом на пост міського голови міста Умань. Крім того, кандидатом були вказані недостовірні відомості в автобіографії, а сама заява про згоду балотуватися не відповідала вимогам виборчого кодексу. Це було зафіксовано членом ТВК який приймав документи. 

Як зазначили члени комісії, наступного дня Цебрій намагався сфальшувати необхідні документи, у зв’язку з чим було викликано поліцію, щоб зафіксувати факт підробки.

"Мер, який в одну мить перетворився на короля без корони, ясна річ, завів пісню про політичні переслідування. Правда, швидше за все, ця пісня йому вже не допоможе" - говорить політичний експерт.

"Цебрій, насправді був настільки впевненим в тому що він все зробить як він собі знає, але територіальна виборча комісія його не зареєструвала. Там точно є порушення законодавства, але він говорить що тепер є політичні утиски, і знову ж таки всі стрілки переводить на владу. Хоча насправді треба дивитися постанову і побачимо що там дійсно є порушення"  – розповіла Світлана Кушнір.

Нагадаємо, що подання документів від потенційних кандидатів було припинено 24 вересня о 24 годині. Згідно Виборчого кодексу України після цієї дати виборчі комісії припиняють прийом документів.

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