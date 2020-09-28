Глава Philip Morris International прогнозує близький кінець сигарет

Генеральний директор Philip Morris International Андре Каланцопулос пророкує близький кінець сигарет, кажучи, що в деяких країнах продажі флагманського продукту його компанії можуть припинитися протягом "10-15 років", повідомляє IBT.

"Світ, в якому сигарети застарівають, вже близький", - сказав Андре Каланцопулос в четвер під час виступу на саміті Concordia, заході, організованому в кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

На його думку, при правильній нормативній базі та підтримки громадянського суспільства, в багатьох країнах продажі сигарет можуть припинитися протягом 10-15 років.

У той же час, генеральний директор Philip Morris не може передбачити зникнення тютюну, але закликає до розробки альтернатив, потенційно менш небезпечних для здоров'я, які на відміну від традиційної сигарети вживаються без горіння і без диму.

"Давайте з'ясуємо: ці продукти не позбавлені ризику, - підкреслив він. - І завжди краще ніколи не починати курити". Але вони менш шкідливі, ніж звичайні сигарети, сказав він, звертаючись до закладів охорони здоров'я та громадських асоціацій, які все ще "ідеологічно протидіють".

Philip Morris International - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети більш ніж на 40 фабриках, продає їх в 180 країнах. В Україні компанія працює понад 20 років. Виробляє продукцію на фабриці в Харківській області. У 2016 році Україна стала сьомим ринком, на якому Philip Morris запустила IQOS. Компанія - лідер в трансформації тютюнової індустрії для створення майбутнього без тютюнового диму.

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