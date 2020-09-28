Комітет підприємців України закликає Раду прийняти законопроект про скорочення сфери застосування касових апаратів

Комітет підприємців України закликає Верховну Раду прийняти законопроект про скорочення сфери застосування касових апаратів. Про це повідомила глава Комітету підприємців України Наталія Григоренко в ході прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин" щодо підтримки законопроекту 3853 і внесення в нього оптимальних для МСБ доповнень.

"З серпня минулого року по всій країні активізувалися протести підприємців проти введення РРО в форматі законів № 128-IX і 129-IX, які ведуть до тотальної фіскалізації, і фактично до знищення спрощеної системи оподаткування. В існуючій редакції значно ускладнюється документообіг ФОПів, розширюється фіскальна і каральна функція налоговиків", - сказала вона.

Григоренко зазначила, що на даний момент у Верховній Раді зареєстровано понад 10 законопроектів, в яких пропонується скасувати норми законодавства, спрямовані на розширення сфери застосування касових апаратів, а також надання покупцям можливостей отримувати "фіскальний кешбек", що на думку підприємців веде до значних корупційних ризиків. Вона також закликала підприємців зібратися на акцію біля Податкового комітету парламенту в Києві по вул. Липській о 14:00.

У свою чергу, Ігор Голотін, представник ФОП в сфері ресторанного бізнесу, зазначив, що підприємці виступають за індексацію порогів обороту ФОПів. "Хочеться, щоб це було в автоматичному режимі з прив'язкою до мінімальної зарплати ... Також хочеться, щоб РРО обов'язковим був від ліміту в 4 млн гривень, а не від нуля гривень", - додав він.

З необхідних доповнень і змін до законопроектів про РРО на думку В'ячеслава Гришукова (ФОП в сфері IT сервісу) необхідна спрощена форма чека і відмова від термінології "ризикового товару" під якою "Фіскали готові ввести все аж до текстилю".

Підприємці також акцентували, що вони за цифровізацію і можливість роботи з програмними РРО, однак категорично проти тотальної фіскалізації мікробізнесу, що веде до закриття ФОП і відходу в тінь.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Державної податкової служби, тільки за перший місяць роботи системи електронних РРО майже 400 суб'єктів господарювання скористалися безкоштовними програмними рішеннями від Податкової служби та зареєстрували 32,2 тис. Програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО)

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини