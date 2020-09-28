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28 вересня 2020, понеділок, 11:19 367 Інфографіка
Економіка 2020-09-28T13:15:05+03:00
Українські Новини
Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95"

Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції, - "А-95"

Тимофей Борзенко
Акциз, Бензин, податки, Нафтопродукти, Паливо
Моторные топлива. Фото: http:business-m.eu
Моторные топлива. Фото: http:business-m.eu

Структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції задля максимального використання нафтопереробних потужностей, вирівнювання торгового балансу і збільшення податкових надходжень. Про це свідчить спеціальне дослідження "Консалтингової групи А-95", інформує портал enkorr.ua.

Основною відмінною рисою паливного ринку України є висока частка скрапленого газу, яка досягла рекордних у світі 33% у роздрібній реалізації моторних палив. За обсягами використання скрапленого газу на транспорті Україна входить у п'ятірку найбільших на планеті - в 2020 році обсяг споживання цього ресурсу перевищить 2 млн т.

"Український кошик моторних палив нетиповий з погляду світової практики і породжує цілу низку серйозних проблем. Це передусім занепад і цілком ймовірне зникнення внутрішньої нафтопереробки, зниження податкових надходжень, збільшення імпорту скрапленого газу і дизпального з Росії й Білорусі", - заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Причина диспропорції в споживанні нафтопродуктів - незбалансоване оподаткування. Акциз на скраплений газ в чотири рази нижчий, ніж на бензин, - 52 проти 213 євро за 1000 л. Майже вдвічі нижчий за акциз на бензин податок на дизпальне - 139,5 євро/1000 л. Такий перекіс призвів до деформації в споживанні, оскільки пальне з низьким акцизом стає більш привабливим для споживача: з 2013-го по 2019 роки споживання скрапленого газу зросло на 115%, дизпального - на 17%, тоді як використання бензину впало на 43%.

"Величезний попит на скраплений газ і дизпальне стимулює їх імпорт, понад 70% якого припадає на Росію й Білорусь. Тим часом українські НПЗ, які працюють на українській і неросійській імпортній сировині, завантажені менш ніж на 50%. Вони не мають змоги продати бензин, а відмовитися від його випуску неможливо технологічно", - каже Сергій Куюн.

Перехід споживачів на палива з низьким податком б'є і по держбюджету. Акцизи з нафтопродуктів є основним джерелом наповнення Дорожнього фонду, з якого фінансується будівництво і ремонт доріг.

Для виходу на оптимальний кошик споживання нафтопродуктів необхідна корекція ставок акцизу. За розрахунками експертів "Консалтингової групи А-95", якщо сьогодні акциз на газ становить 24,4% від акцизу на бензин, то для вирішення завдання збалансованого нафтопродуктозабезпечення це співвідношення має становити не менше 70-75%. При цьому акцизний податок на дизпальне можна залишити на поточному рівні.

"Бензин стане доступнішим, скраплений газ здорожчає, але збереже свою цінову привабливість, НПЗ отримають перспективу розвитку, ринок знизить залежність від імпорту, а держава отримає додаткові податки", - заявили в "А-95", підкресливши, що вихід на нову структуру споживання буде плавним і займе не менше п'яти років.

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