Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест"

ТОВ "Капітал-Агроінвест", інвесторами й кінцевими бенефіціарами якого є резиденти Німеччини, звернулися до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо компанії. Зокрема, розібратися з незаконними діями співробітників СБУ.

Про це йдеться у відповідному листі інвесторів.

Як зазначається у зверненні, мова йде про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришевської об’єднаної територіальної громади Київської області.

11 вересня цього року на частині цих земельних ділянок представники іншої юридичної особи - ТОВ "УБА-Агросвіт" - протиправно ще до початку вересня зібрали весь урожай пшениці.

"На цьому рейдери не зупинилися й привласнили соняшник ще на чотирнадцяти чужих земельних ділянках. Про цю нахабну крадіжку німецькі інвестори повідомили місцеву поліцію. Розуміючи, що прийшов час здійснити бодай якісь дії для охорони землі й врожаю, ввечері 16 вересня ТОВ "Капітал-Агроінвест" звернулося до охоронної структури. Разом з охоронцями наступного ранку виїхали на поле й побачили, що загарбники й далі продовжують збирати врожай на земельних ділянках, що їм не належать. Поліцію довелося викликати знову", - йдеться у зверненні.

За їх словами, відразу на місці конфлікту з’явилися представники Служби безпеки України. За словами представників ТОВ "Капітал-Агроінвесту" на поле вони приїхали в одному автомобілі з рейдерами й вдалися до погроз не лише законним орендарям, а й представникам поліції, котрі намагалися припинити протиправні дії зловмисників.

"Де серед соняшника і кукурудзи вони розгледіли загрозу національній безпеці й чому стали на бік порушників закону німецькі інвестори чекатимуть відповідь від голови СБУ Івана Баканова. - говориться у листі.