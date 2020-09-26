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  • Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест"
26 вересня 2020, субота, 18:41 414
Економіка 2020-09-26T18:49:48+03:00
Українські Новини
Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест"

Німецькі інвестори звернулися до голови СБУ Баканова щодо ситуації з ТОВ "Капітал-Агроінвест"

Ольга Фандорина
СБУ, Служба безпеки України, Іван Баканов, ТОВ
Капітал-Агроінвест. Фото: capital.ua
Капітал-Агроінвест. Фото: capital.ua

ТОВ "Капітал-Агроінвест", інвесторами й кінцевими бенефіціарами якого є резиденти Німеччини, звернулися до голови Служби безпеки України Івана Баканова з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо компанії. Зокрема, розібратися з незаконними діями співробітників СБУ. 

Про це йдеться у відповідному листі інвесторів.

Як зазначається у зверненні, мова йде про ділянки, які розташовані на території Волошинівського і Селичівського старостинських округів Баришевської об’єднаної  територіальної громади Київської області.

11 вересня цього року на частині цих земельних ділянок представники іншої юридичної особи - ТОВ "УБА-Агросвіт" - протиправно ще до початку вересня зібрали весь урожай пшениці.

"На цьому рейдери не зупинилися й привласнили соняшник ще на чотирнадцяти чужих земельних ділянках. Про цю нахабну крадіжку німецькі інвестори повідомили місцеву поліцію. Розуміючи, що прийшов час здійснити бодай якісь дії для охорони землі й врожаю, ввечері 16 вересня ТОВ "Капітал-Агроінвест" звернулося до охоронної структури. Разом з охоронцями наступного ранку виїхали на поле й побачили, що загарбники й далі продовжують збирати врожай на земельних ділянках, що їм не належать. Поліцію довелося викликати  знову", - йдеться у зверненні.

За їх словами, відразу на місці конфлікту  з’явилися представники Служби безпеки України. За словами представників ТОВ "Капітал-Агроінвесту" на поле вони приїхали в одному автомобілі з рейдерами й вдалися до погроз не лише законним орендарям, а й представникам поліції, котрі намагалися припинити протиправні дії зловмисників.

"Де серед соняшника і кукурудзи вони розгледіли загрозу національній безпеці й чому стали на бік порушників закону німецькі інвестори чекатимуть відповідь від голови СБУ Івана Баканова.  - говориться у листі.

Німецькі аграрії, що так ризиковано розпочали свій бізнес у нас в країні й вже зазнали мільйонних збитків сподіваються на дієве реагування президента, уряду та правоохоронних органів. Підприємці також не виключають зверненні у суд.

Нагадаємо на 16-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних інвесторів приходити на український ринок та пообіцяв їм особисті гарантії захисту.

"Схоже, зараз саме час Гаранту Конституції згадати ці слова й звернути увагу на ситуацію, що склалася у Баришівському районі Київської області й насправді захистити іноземний бізнес", - резюмують інвестори.

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