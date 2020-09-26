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26 вересня 2020, субота, 14:01 367
Верховна Рада і партії 2020-09-26T15:30:01+03:00
Українські Новини
Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів

Партія "За майбутнє" висунула майже 30 тисяч кандидатів

Надежда Комендантова
Ігор Палиця, За майбутнє

Політична партія "За майбутнє" висунула на поточних місцевих виборах кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні. 

Загалом від партії балотуються до органів місцевого самоврядування 27 749 кандидатів. При цьому, партія існує лише кілька місяців – установчий з'їзд політсили відбувся наприкінці травня 2020 року.

У партії вважають, що децентралізація дає змогу по-справжньому змінювати ситуацію в країні на місцях, тому місцеві вибори, які мають відбутися за місяць, стануть визначальними. Зокрема, це будуть перші вибори в територіальних громадах.

"Усі 29 років незалежності в нас в країні таке бачення, що парламент – це вище, ніж обласна рада, міська рада, ніж депутати громад чи сільські депутати. Наше бачення – що навпаки. І ми говоримо про те, що має запрацювати, нарешті, децентралізована система. Ми завершимо децентралізацію, тому що влада має  бути на місцях… Ми сформували списки в усі обласні й міські ради, а також ради територіальних громад по всій країні", –  запевнив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

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