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25 вересня 2020, пʼятниця, 19:17 487
Суспільство 2020-09-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Це як нечищені зуби, — Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун

Це як нечищені зуби, — Фаріон жорстко відреагувала на безграмотність Совсун

Валерия Драгомирова
Ірина Фаріон. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Ірина Фаріон. Фото: facebook.com/IrynaFarion

Нардеп та екс-заступниця міністра освіти Інна Совсун напила звернення до МОНу із купою помилок. Його опублікували та висміяли у соцмережі Facebook.

Колишня депутат Ірина Фаріон, своє чергою, теж відреагувала на скандал, процитувавши Стуса.

"На цю тему Стус казав: "письмо з помилками – це як нечищені зуби і не миті руки". Суспільство привело до влади брудних людей і що більше бруду фокусується у нашому суспільстві – то більше його викидається на поверхню. І чесно кажучи, дуже добре, що цей бруд таким способом оприявнюється", - сказала Фаріон.

Вона також нагадала, як за часів Квіта курс української мови було викинуто з ВНЗ.

"Ось ці "дєвочки" – Совсун, Новосад, і "мальчики" типу Квіта – вони є слугами чужих народів. Одні служать Москві, інші – Соросу. А там де є служба, немає відданості тому, що є абсолютом. А граматика належить до абсолютних категорій. Мабуть, доведеться процитувати і латинське прислів’я, що "граматиці підкоряються навіть імператори", але не українські представники влади усіх гілок.

Українська мова як предмет і, зокрема, пунктуація, а спецкурс з пунктуації мав би бути абсолютно у кожному ВНЗ, тому що студент, насправді, має свій апарат внутрішнього сприйняття інформації вже потужніший ніж в школі – цей спецкурс мав би читатися в кожному ВНЗ. Натомість відповідно до розпорядження патрона Совсун – а її патроном і опікуном був Сергій Квіт, — і натомість, відповідно до наказу Квіта, який був виданий у листопаді 2014 року, по всій країні було дано "фас" викинути курс української мови із ВНЗ. І зараз масово цей курс скорочують.

Очевидно, що Совсун не вчила української мови, а вчила тільки англійську, щоб добре служить своїм євро-панам, а звідси й кількість помилок цієї особи, яка, просить МОН звернути увагу на МОН", - сказала Фаріон.

За її словами, безграмотний лист Совсун, "є прикладом недоумкуватости всього українського суспільства".

"Просто певних людей це суспільство з власної волі викидує на поверхню’", - заключила філолог.

Зауважимо, що у своєму листі до МОН, Інна Совсун не правильно вказала ім'я очільника відомства, написала, "про не втручання партії у політичні процеси", і зрештою попросила "МОН звернутися до МОН".

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