Група інституційних інвесторів з Європейського Союзу, США та української фінансової групи Investohills, що спеціалізуються на інвестиціях в проблемні активи і неліквідні боргові інструменти, сформували фонд "Інвестохіллс Хеліантус" в розмірі 100 млн доларів для інвестування в українські проєкти в сфері врегулювання проблемної заборгованості.



"Формування активів фонду почалося з підписання перших угод на кілька десятків мільйонів доларів з пулом зарубіжних інвесторів для інвестування коштів фонду "Інвестохіллс Хеліантус" в українські проблемні активи і борги. Перша емісія акцій фонду обсягом 1 млрд грн. в червні 2020 року була узгоджена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і до сьогодні повністю розподілена серед інвесторів", - повідомила на своєму офіційному сайті фінансова група компаній Investohills, яка представлятиме в Україні інтереси пулу іноземних інвесторів.



Як повідомила група, вона буде здійснювати управління діяльністю корпоративного інвестиційного фонду "Інвестохіллс Хеліантус" в інтересах іноземних інвесторів, а також надасть їм повний комплекс професійних послуг у сфері викупу і стягнення проблемної заборгованості, ведення судово-претензійної роботи, зберігання і управління проблемними і заставними активами.



Згодом деякі з них після врегулювання проблемної заборгованості можуть набувати статус інвестиційно привабливих бізнес-активів з чистою історією для вкладення коштів міжнародних та українських інвесторів.



"Український ринок проблемних боргів цікавий іноземним фондам, що спеціалізуються на таких інвестиціях. Але їх зупиняють українські особливості - слабкий захист прав кредиторів на рівні законодавства і судової влади. Група Investohills і фонд "Інвестохіллс Хеліантус" запропонували повний цикл супроводу інвестиційно привабливих угод з проблемними боргами: покупка проблемних активів і забезпечення їх збереження, повний юридичний супровід процедур стягнення або врегулювання, інвестиційне консультування та управління отриманими в ході стягнення бізнес-активами", - розповів про цілі створення інвестиційного фонду Андрій Волков, засновник і керуючий партнер Investohills.



Як зазначила група в своєму повідомленні, створення в Україні першого спеціалізованого інвестиційного фонду по роботі з проблемною заборгованістю, який акумулює кошти великих іноземних інвесторів, - це прецедент, який свідчить про трансформації ринку проблемних боргів в руслі загальносвітової практики роботи з такими активами.



"Ми бачимо великий попит і інтерес іноземних інвесторів з Європейського Союзу і США, що спеціалізуються на інвестиціях в проблемні активи і неліквідні боргові інструменти. Поява спеціалізованого фонду "Інвестохіллс Хеліантус" і його масштаби - найкращий індикатор інвестиційної привабливості українського боргового ринку", - прокоментував Андрій Волков.



19 серпня 2020 року фонд "Інвестохіллс Хеліантус" закрив свою першу угоду: ФК "Інвестохіллз Веста" викупила у Фонду гарантування вкладів фізосіб в інтересах Фонду "Інвестохіллс Хеліантус" портфель проблемних активів банків "ВТБ", "Родовід" і "Фінансова Ініціатива" на суму 1,314 млрд.грн.



СПРАВКА



Фінансовая компанія "Інвестохіллс Веста", що входить до Групи компаній Investohills, - найбільший незалежний оператор українського ринку проблемних боргів, що спеціалізується на врегулюванні проблемної кредитної заборгованості перед фінансовими та банківськими установами в корпоративному і роздрібному сегментах.



Залучаючи кошти українських та зарубіжних інвесторів, ФК "Інвестохіллс Веста" інвестує через аукціони Фонду гарантування вкладів фізосіб в великі лоти проблемних кредитів, і згодом ефективно домагається врегулювання проблемної заборгованості, в тому числі таких великих і складних банківських боржників як група "Фоззі", група "Солар", "Укравтозапчастина", агрохолдинг "Мрія" і багатьох інших.



За підсумками 2019 року група Investohills викупила більше 50% проблемної заборгованості, права вимоги стосовно були виставлені на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У тому числі, зробила найбільшу угоду за всю історію торгів ФГВФО на ринку неліквідних активів: у листопаді 2019 року Інвестохіллс придбала портфель активів загальною вартістю 580 млн. грн. банків "Фінанси та кредит" і "Дельта Банк", що включає проблемні борги позичальників, а також проблемні борги колишніх акціонерів фінансових установ та пов'язаних з ними бізнесів.



ФК "Інвестохіллз Веста" працює на українському ринку з 2009 року. Номінальний портфель активів групи Investohills перевищує 65 млрд. грн., а чисельність в її структурах профільних фахівців з питань судового і позасудового врегулювання проблемної заборгованості перевищує 400 осіб. Група успішно відстоює свої права в судах зі стягнення проблемної заборгованості на основі міжнародних стандартів бізнес-етики та вимог законодавства, домагаючись високої ефективності у сфері погашення або врегулювання іншим способом викуплених нею проблемних боргів.

Свої послуги з врегулювання проблемної заборгованості ФК "Інвестохіллз Веста" надає, в тому числі, найбільшим українським і міжнародним фінансовим установам, серед яких "Райффайзен Банк Аваль", ОТР, Альфа Банк, Укрсиббанк і багато інших.

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