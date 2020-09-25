Практика купівлі прохідних місць на виборах продовжує існувати, а партійна демократія відсутня, - експерти

Експерти заявляють, що практика, коли бізнесмени купують прохідні місця в списках партій на місцеві вибори продовжує існувати, а партійна демократія відсутня.

Про це вони повідомили на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин".

За словами, політолога, директора Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрія Миселюка, великі бізнесмени поряд із політиками мають намір взяти участь у місцевих виборах. Він повідомив, що за інформацією голови КВУ, пакет документів партії коштує на даний момент від 50 тис. доларів.

"Однак, великі бізнесмени відійшли від покупки партій починаючи з 2006 року, тому що це не рентабельно і почали розміщувати своїх людей в різних списках партій. Це призводило до конфліктів. Це все не афішується, але така практика існує", - повідомив політолог.

На його думку, протягом найближчого часу така тенденцію збережеться.

"У Житомирі повідомляли, що бізнесменові за 20 тис доларів можна купити місце в списку партії. "Європейська солідарність" змінювала списки кандидатів, в один день одні кандидати були, а в інший вже інші. Практика, коли люди платять гроші за прохідні місця залишилася" , - додав Миселюк.

Він додав, що на даний момент немає запобіжників, щоб члени партії і партійні активісти мали повноваження формувати списки.

Представник "Всеукраїнської громадської ініціативи" За чесні вибори 2020" Ренат Ковбасюк зазначив, що на сьогоднішній день фактично відбувається "партизація" місцевих виборів.

"Активісти, керівники партійних організацій фактично позбавлені від прийняття рішень, кого висувати. У нас партійної системи немає, таке відчуття. Випадок, який стався в Вишневській ОТГ з Олексієм Поліщуком показує, що нам ще потрібно довго будувати партійну систему. Внутрішньо партійної демократії у нас практично немає. З'являються персонажі, які не мають відношення до партійного розвитку", - повідомив експерт.

На його думку, такий сценарій - загроза місцевому самоврядуванню.

"Це означає, що на місцевих виборах будуть працювати "грошові мішки". Хто платить той і замовляє музику. В даному випадку музику слухатимуть не олігархи, а жителі Вишневого. Якщо активіст будував плани на розвиток громади, то як можна його різко замінити його на іншу людину, яка не має відношення до партійного будівництва та міста Вишневе. Я вважаю, що такі речі вбивають віру партійних активістів, а не виборців ", - заявив Ковбасюк.

Також він повідомив, що кандидат від "Європейської солідарності" у Вишневській ОТГ Сергій Гулієв приховує свою хворобу на коронавірус і продовжує займатися своїми питаннями.

"Він зустрічався з партійним керівництвом, з масою партактивістів, ми не знаємо скільки людей він міг заразити. Це небезпечна річ. Я розумію, що люди живуть в своєму світі, але людина поставила свої питання вище інтересів громадян і займається далі виборчою кампанією, замість того щоб лікуватися", - зазначив експерт.

Ковбасюк підкреслив, що необхідно впроваджувати механізми внутрішньопартійной демократії і активісти партії повинні вирішувати куди рухатися, а не "грошові мішки", які купують в списках прохідні місця.

У свою чергу, депутат Вишневської міської ради, колишній голова міської організації партії "Європейська солідарність" Олексій Поліщук вважає, що його місце на виборах просто купили.

"Коли мої опоненти побачили наш результат, вони прийшли в " Європейську солідарність" і сказали, що можуть краще. Деякі кажуть, що було занесено десятки тисяч доларів. Мені сказали, що мій опонент Сергій Гулієв краще ніж я і його команда буде боротися за європейські цінності і підтримувати "Європейську солідарність" в нашому Вишневому ОТГ. Ми були обурені і весь склад моєї команди вийшли з партії і не будемо підтримувати її. Але ми принципово йдемо на вибори", - заявив Поліщук.

"Ми не йдемо проти європейських цінностей, ми йдемо проти тих людей, які нас просто викинули. Я думаю, що мова йде про набагато більшу суму ніж 20 тис. доларів. Порошенко знав про цю проблему. Ми просили нікого не ставити, якщо на те пішло. Але Порошенко особисто затвердив Гулієва на ОТО. Як кажуть в народі, риба гниє з голови і в даному випадку це відноситься до лідера партії - Порошенко", - додав Поліщук.

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