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  • Законом про столицю "Слуги народу" намагаються узурпувати владу в Києві, — Співак
25 вересня 2020, пʼятниця, 16:13 320
Політика 2020-09-25T17:15:02+03:00
Українські Новини
Законом про столицю "Слуги народу" намагаються узурпувати владу в Києві, — Співак

Законом про столицю "Слуги народу" намагаються узурпувати владу в Києві, — Співак

Валерия Драгомирова
Дмитро Співак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy
Дмитро Співак. Фото: facebook.com/SpivakDmytriy

Законом про столицю "Слуги народу" намагаються узурпувати владу в місті. Про це в ефірі одного з каналів заявив експерт Дмитро Співак.

"Слуги народу" і офіс Президента чітко усвідомлюють, що вибори мера Києва вони програють.

"Соціологія говорить про те, що Віталій Кличко - однозначний фаворит і взагалі може все закінчити в першому турі. "Слуги народу" вирішили в такий спосіб піти: а давай ми по швиденькому приймемо закон про столицю до виборів і просто узурпуємо владу. Нехай кияни там собі обирають "англійську королеву". Без повноважень", - зазначив Співак.

За словами експерта, закон передбачає один важливий пункт - представник Президента має право накладати вето на рішення міського голови.

"Колись таке було: за часів Януковича забирали повноваження у Черновецького. Плювок в обличчя киянам. Хлопці, але не можна ж класти ось так на здоровий глузд. На правила. На закони. На Конституцюі", - заявив Співак.

Експерт вважає, що необхідно не дати можливості "слугам народу" і гарячим головам в Офісі Президента "проштовхнути, "пропхати" так званий закон про столицю".

"Столицею повинен управляти не представник Президента. Столицею повинен управляти всенародно обраний мер - хто б ним не був", - резюмував Співак.

Як повідомлялося раніше, Асоціація міст України звернулася до глави парламенту, голів депутатських фракцій і груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проект Закону України "Про місто Київ - столицю України", через те, що він не відповідає Конституції України.

 

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