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25 вересня 2020, пʼятниця, 16:07 271
Транспорт 2020-09-25T17:15:02+03:00
Українські Новини
Реконструкція моста Патона розпочнеться найближчим часом, – мер Кличко

Реконструкція моста Патона розпочнеться найближчим часом, – мер Кличко

Петро Стуженко
мост Патона, Віталій Кличко, Мер Києва
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після завершення проектувальних робіт, уже найближчим часом, у столиці зможуть розпочати роботи з реконструкції моста Патона. Місто, нарешті, отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів.

Про це  йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. І за цей час ремонт здійснювали один раз. - У 2004 році на мосту демонтували трамвайні колії і оновили дорожнє покриття. І з того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту. Міст знаходиться в аварійному стані. І вже найближчим часом ми зможемо здійснити проектування і розпочати роботи з його реконструкції. Місто нарешті отримало для цього всі необхідні погодження від державних органів, - сказав Кличко. - Хочу зазначити, що повністю перекривати рух ми не будемо. Бо міст Патона – це одна з важливих транспортних артерій, що з’єднує правий берег з лівим. Коштуватиме повна реконструкція, за попередніми підрахунками фахівців, близько 7 млрд гривень", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що передбачена заміна залізобетонної монолітної плити на сучасну - зі сталі. Що значно полегшить конструкцію мосту.

"Планом реконструкції передбачена і додаткова смуга руху. Тобто, загалом, їх буде вісім. Точно буде прибрана реверсна смуга, через яку на мосту трапляється чимало ДТП. Влаштують також сучасне бар’єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки. Завдяки здійсненню масштабних робіт міст у найближчі роки отримає нове життя", - зазначив Віталій Кличко.

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