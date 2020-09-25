підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 вересня 2020, пʼятниця, 14:23 363
Суспільство 2020-09-25T15:30:02+03:00
Українські Новини
Конфлікт навколо Олімпійського коледжу: Кличко просить МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію

Конфлікт навколо Олімпійського коледжу: Кличко просить МОН з'ясувати, хто нагнітає ситуацію

Павло Твердохліб
Спорт, Кличко, Мер, Конфлікт, Коледж
Столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве. Фото: Youtube
Столкновения возле Олимпийского колледжа в Киеве. Фото: Youtube

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що Олімпійський коледж імені Івана Піддубного, де напередодні виник конфлікт, має і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа, інформує портал pravda.com.ua.

"Я ж хочу наголосити що з тієї інформації, яку я маю від Міністерства освіти, коледж не закривають. Відбувається реорганізація щодо управління закладом. Переконаний, що Олімпійський коледж повинен і надалі буде працювати виключно за профілем - як спортивна школа… А щоб припинити спекуляції навколо закладу, думаю, Міністерство освіти має докладно пояснити, що саме зміниться в управлінні коледжем і хто нагнітає ситуацію щодо цієї теми. Бо, підкреслю: все має відбуватися виключно в правовому полі", - зазначив столичний мер.

Кличко підкреслив, що заклад підпорядкований Міністерству освіти і в ньому триває реорганізація, через яку і виник конфлікт. А справою щодо хуліганства і тих подій, що відбувалися напередодні на території коледжу, вже займаються  правоохоронці.

Варто нагадати, що 24 вересня на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного у Києві відбулися сутички між працівниками і студентами коледжу, які заявляють про його "рейдерське захоплення", і поліцейськими.

Міністерство освіти й науки відреагувало на сутички, які трапились під коледжем. Там запевнили, що заклад не планують ліквідовувати та вимагають розслідування інциденту.

Більше новин про: Спорт Кличко Мер Конфлікт Коледж

Ганьба грузинського футболу: клуб з Фарер декласув...
Ситуація з навчальним процесом у столиці - контрол...
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести...
Увечері біля офісу "Свободи" сталися сутички: троє...
Депутат Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Новини
Лерос розповів, що Венедіктова живе на президентській дачі в Пущі-Водиці 14:53
SkyUp планує запустити рейси "Київ - Занзібар - Київ" з жовтня 14:52
Зеленський заснував день виноградаря і винороба 14:43
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Після звинувачень Світлана Кондзеля має намір подати скаргу до ЄСПЛ 14:30
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok