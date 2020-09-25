Київ потребує повної реновації застарілого житла, – "Батьківщина"

У Києві має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів — замість "хрущовки" кияни повинні отримати облаштовані квартири в 200-500 метрах від колишнього будинку, вважає кандидат у мери столиці від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

А в питанні гаражного кооперативу за умови його перетворення на багатоповерховий гараж за власником має зберігатися право власності.

Так Кучеренко прокоментував під час відкритої зустрічі запитання від жителя Солом’янського району Києва щодо можливої забудови гаражного кооперативу, передає прес-служба Київської організації "Батьківщини".

Політик зазначив, що у 2005 році за дорученням прем'єр-міністра Юлії Тимошенко літав у пострадянські столиці для вивчення проекту реконструкціії "хрущовок".

"Брався старий мікрорайон, будувався стартовий будинок за кошти інвестора, потім людей переселяли в облаштовані квартири, в 1,5-2 рази більші за попередні. Жодної секунди помешкання людей "не висіли в повітрі". Деяким столицям вдавалося за 3 роки замінити 6,5 млн квадратних метрів старого житла на 13 мільйонів квадратних метрів нового", – розповів він.

Кучеренко запевнив, що за умови перемоги на виборах разом із командою реалізує подібний проект у Києві, вважаючи такий підхід справедливим.

"Є житло, яке потребує повної реновації. Зрозуміло, що влада у нас ототожнюється із забудовниками. Проте є забудовники, які не лізуть у старий житловий фонд. А є забудовники, які роздали хабарі, взяли "пляму" під забудову зі старого житлового фонду, побудували хмарочос, заробили 10 мільйонів доларів, і нікому від цього краще не стало", — сказав кандидат від "Батьківщини".

Він додав: "Вони гроші вивели, своїх дітей навчатися в Англію відправили, в інфраструктуру нічого не вклали. Старі будинки та мережі ще більше зносилися. Має бути довіра до влади, що вона дійсно захищає майнові права громадян".

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