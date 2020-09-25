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25 вересня 2020, пʼятниця, 14:03 217
Політика 2020-09-25T15:30:02+03:00
Українські Новини
Страйк шахтарів Кривбасу - це початок етапу політичного пресингу, - політолог

Страйк шахтарів Кривбасу - це початок етапу політичного пресингу, - політолог

Кира Молчанова
Кривбасс, протест шахтарів, шахтарі

Попри виконання всіх вимог шахтарів керівництвом ВАТ "Кривбасзалізрудком", а це підвищення заробітної плати, частина працівників шахт "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська" і "Терновська", продовжують акцію протесту і не виходять на поверхню. Кандидат політичних наук Ростислав Балабан вважає, що це політичний пресинг для зниження рейтингу партії "Слуга народу" в Кривому Розі. Про це він заявив на 112 каналі в програмі Live Шоу.

"Грошима це не вирішиться. Пам'ятаємо, що дотепер страйкують шахтарі Кривбасу, які спустилися під землю. І виявляється, коли їм погасили грошові вимоги, тобто матеріальна частина вимог закінчилася, вони все одно залишилися під землею. Значить, що це? Це почався етап політичного пресингу і політичних вимог. І, безумовно, такі події знижують рейтинг партії "Слуга народу", - впевнений кандидат політичних наук Ростислав Балабан.

Нагадуємо, правління "Кривбасзалізрудкому" проводила неодноразові переговори з представниками страйкарів, пропонувала різні варіанти підвищення заробітної плати. Адміністрація ВАТ "Кривбасзалізрудком" вже підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% в залежності від професій. Також був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки і посадові оклади на 25%. Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 01.10.2020. Але дотепер під землею знаходиться частина працівників, про це повідомлено в офіційній заяві правління ВАТ "Кривбасзалізрудком".

"Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" не відмовляється від подальших переговорів з протестувальниками, але виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню", - повідомляють в ВАТ "Кривбасзалізрудком"

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