28.09.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтрольні території)"

28 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться пресс-конференція на тему: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтрольні території)". Учасники: Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група"; Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна". Мета заходу: презентація результатів опитування населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території), проведеного кампанією "Українська соціологічна група" з 2 по 13 вересня2020 року. Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, оцінка роботи керівництва країни та області, показники електоральної підтримки політичних партій. Учасники охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.