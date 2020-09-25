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  • 28.09.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтрольні території)"
25 вересня 2020, пʼятниця, 13:59 14
Прес-центр 2020-09-25T15:30:02+03:00
Українські Новини
28.09.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтро

28.09.20 11:00 Прес-конференція: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтрольні території)"

Алина Заика

28 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться пресс-конференція на тему: "Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей(підконтрольні території)".

Учасники:

  • Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
  • Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території), проведеного кампанією "Українська соціологічна група" з 2 по 13 вересня2020 року.

Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, оцінка роботи керівництва країни та області, показники електоральної підтримки політичних партій.

Учасники охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

 https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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