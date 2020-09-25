Мільярдні борги "Нафтогазу" намагаються перекласти на споживачів, – експерт

Енергетичний експерт Валентин Землянський вважає, що законопроекти, які лобіюються в інтересах НАК "Нафтогаз України", призведуть до того, що 100-мільярдна заборгованість "Нафтогазу" буде оплачена українськими споживачами.

Про це повідомило інтернет-видання Дело.ua, посилаючись на сторінку експерта в соціальній мережі Facebook.

"Ряд народних депутатів активно лобіює інтереси "Нафтогазу", просуваючи наступні законопроекти: зміни до Закону України "Про ринок природного газу" (№3800); зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та до Податкового кодексу України (№ 4119 та №4120). Але запропоновані в цих законопроектах варіанти вирішення проблеми боргів так чи інакше призведуть до того, що споживач буде платити більше. Навіть варіант компенсації заборгованості з використанням коштів державного бюджету, по суті, є способом перекласти кошти з кишені кожного українця в кишеню "Нафтогазу", - констатував Землянський.

Землянський підкреслив, що так зване "відкриття" газового ринку, яке вже з 1 серпня за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва мало звільнити українців від "газового рабства", не змогло вирішити головної проблеми компанії - 100-мільярдної заборгованості, що накопичилася за період дії ПСО.

Що цікаво, велика частина цього боргу виникла не через несплату рахунків українцями, а через непрофесійні дії державних органів і, зокрема Кабінету Міністрів України.

"У той же час "Нафтогаз" блокує через депутатів розгляд законопроекту №3800-1, в якому запропоновано механізм списання накопиченої між учасниками механізму ПСО заборгованості, що не зачепить кишені пересічних українців", - уточнив він.

Як зазначив аналітик, цей варіант вирішення проблеми природно не влаштовує "Нафтогаз".

"Це рубікон між державною (кожного українця) та особистої шерстю, як казав один відомий кіногерой", - іронізує Землянський.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що непрофесійні дії менеджменту "Нафтогазу" призвели до підвищення цін на газ. За його оцінкою, ціна газу для кінцевого споживача вже в 2020 році досягне 7,5-8 гривень за 1 куб. метр.

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