підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Мільярдні борги "Нафтогазу" намагаються перекласти на споживачів, – експерт
25 вересня 2020, пʼятниця, 13:39 148
Економіка 2020-09-25T15:15:03+03:00
Українські Новини
Мільярдні борги "Нафтогазу" намагаються перекласти на споживачів, – експерт

Мільярдні борги "Нафтогазу" намагаються перекласти на споживачів, – експерт

Петро Стуженко
Нафтогаз України, Валентин Землянський, збитки Нафтогазу
Валентин Землянський. Фото: istochnik.info
Валентин Землянський. Фото: istochnik.info

Енергетичний експерт Валентин Землянський вважає, що законопроекти, які лобіюються в інтересах НАК "Нафтогаз України", призведуть до того, що 100-мільярдна заборгованість "Нафтогазу" буде оплачена українськими споживачами.

Про це повідомило інтернет-видання Дело.ua, посилаючись на сторінку експерта в соціальній мережі Facebook.

"Ряд народних депутатів активно лобіює інтереси "Нафтогазу", просуваючи наступні законопроекти: зміни до Закону України "Про ринок природного газу" (№3800); зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та до Податкового кодексу України (№ 4119 та №4120). Але запропоновані в цих законопроектах варіанти вирішення проблеми боргів так чи інакше призведуть до того, що споживач буде платити більше. Навіть варіант компенсації заборгованості з використанням коштів державного бюджету, по суті, є способом перекласти кошти з кишені кожного українця в кишеню "Нафтогазу", - констатував Землянський.

Землянський підкреслив, що так зване "відкриття" газового ринку, яке вже з 1 серпня за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва мало звільнити українців від "газового рабства", не змогло вирішити головної проблеми компанії - 100-мільярдної заборгованості, що накопичилася за період дії ПСО.

Що цікаво, велика частина цього боргу виникла не через несплату рахунків українцями, а через непрофесійні дії державних органів і, зокрема Кабінету Міністрів України.

"У той же час "Нафтогаз" блокує через депутатів розгляд законопроекту №3800-1, в якому запропоновано механізм списання накопиченої між учасниками механізму ПСО заборгованості, що не зачепить кишені пересічних українців", - уточнив він.

Як зазначив аналітик, цей варіант вирішення проблеми природно не влаштовує "Нафтогаз".

"Це рубікон між державною (кожного українця) та особистої шерстю, як казав один відомий кіногерой", - іронізує Землянський.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що непрофесійні дії менеджменту "Нафтогазу" призвели до підвищення цін на газ. За його оцінкою, ціна газу для кінцевого споживача вже в 2020 році досягне 7,5-8 гривень за 1 куб. метр.

Більше новин про: Нафтогаз України Валентин Землянський збитки Нафтогазу

Депутат Юрченко вийшов з СІЗО після внесення 3 млн гривень застави
Смертність від коронавірусу збільшилася на третину за добу. Статистика за регіонами
Новини
Лерос розповів, що Венедіктова живе на президентській дачі в Пущі-Водиці 14:53
SkyUp планує запустити рейси "Київ - Занзібар - Київ" з жовтня 14:52
Зеленський заснував день виноградаря і винороба 14:43
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Після звинувачень Світлана Кондзеля має намір подати скаргу до ЄСПЛ 14:30
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
"Європейська Солідарність" не висувала свого кандидата в мери Києва задля єдності патріотичних сил, — Геращенко 14:30
Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ 13:36
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
більше новин
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
НБУ ліквідував банк "Аркада" 10:36
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей 09:07 Інфографіка
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
більше новин
НБУ ліквідував банк "Аркада"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok