Венедиктова рятує ужгородського бізнесмена Волошина, якого шукає Інтерпол, — ЗМІ

24 вересня 2020 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова з невідомих причин змінила підслідність відразу чотирьох кримінальних проваджень за фактами махінацій скандально відомого ужгородського бізнесмена Івана Волошина, який переховується в США. Він підозрюється в корупції, рейдерстві, шахрайстві, незаконному збагаченні і застосуванні вогнепальної зброї, за що оголошений у всеукраїнський і міжнародний розшук.

Справи з Національної поліції передані центральному апарату Державного бюро розслідувань. Це кримінальні провадження № 12018000000000753, № 1202000000000868, № 1202000000000869, № 1202000000000870.

Про це повідомила потерпіла по одному з епізодів привласнення майна групою Волошина, Людмила Бровдя, яка звернулася зі скаргою на незаконну зміну підслідності до Венедіктової, передає портал vesti.ua.

Передані провадження стосуються захоплення майна в 2017-18 роках. Тоді компанія "Бізнес Центр Корона", яка належить Волошину, уклала інвестиційний договір, згідно з яким повинна була продати приміщення цілого поверху в однойменному ужгородському ТРЦ. Але після отримання від покупця 9,4 млн грн. нерухомість передана була. Замість цього приміщення спочатку відійшли іншій компанії Івана Волошина і особисто йому, а далі, незважаючи на їх арешт судом, були частково обміняні, а частково передані матері і тещі бізнесмена.

Розслідуванням вело Головне слідче управління Національної поліції. У серпні 2020-го Волошину і ще трьом фігурантам - директорам двох компаній бізнесмена і приватному нотаріусу - було повідомлено про підозри. Після чого у вересні з однієї спільної справи були виділені ще три нових - по одному на кожного підозрюваного. Причому справу приватного нотаріуса навіть встигли направити з обвинувальним актом до суду.

І рівно в цей момент відбувається зміна підслідності всіх виробництв зі схвалення самого Генпрокурора.

У своїй скарзі потерпіла зазначає, що передача матеріалів сталася з явним порушенням норм кримінального процесуального кодексу, адже жоден з фігурантів не відноситься до категорії осіб, якими повинні займатися в ГБР. Крім того, згідно із законом передавати справи іншим відомствам в прокуратурі мають право тільки в разі їх неефективного досудового розслідування. У цьому ж випадку Нацполіція свою роботу виконувала цілком ефективно і вже почала доводити справи до суду.

У цей випадку передачу справ в ГБР можна розцінювати як спробу затягнути слідство і в підсумку "поховати" провадження . Саме цього і побоюється потерпіла. Адже перший заступник Бюро Олександр Бабіков - ставленик Венедіктової. Вони обидва з Харкова, як і нові адвокати ужгородського Волошина.

Також варто відзначити, що в попередні роки підозрюваний Волошин через своїх захисників уже неодноразово намагався не дати справі хід, в тому числі шляхом спроб змінити підслідність. Але справа тільки кочувала між слідчими управліннями Нацполіціі. А остаточно вдалося це скандальному бізнесмену тільки зараз, після того як прокуратуру очолила Ірина Венедіктова.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини