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25 вересня 2020, пʼятниця, 13:33 365
Вибори 2020-09-25T14:30:03+03:00
Українські Новини
Попов хоче виплачувати малозабезпеченим жителям Києва муніципальні субсидії на комунальні послуги

Попов хоче виплачувати малозабезпеченим жителям Києва муніципальні субсидії на комунальні послуги

Сергій Паламаренко
Бюджет, Попов, Київ, Опозиційна платформа - За життя, Соцвиплати, ОПЗЖ
Олександр Попов під час зустрічі з виборцями. Фото: ОПЗЖ
Олександр Попов під час зустрічі з виборцями. Фото: ОПЗЖ

Нова київська влада має відновити повноцінну програму соціального захисту малозабезпечених жителів міста. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов, інформує портал zagittya.com.ua.

"Ефективна допомога малозабезпеченим киянам була головним пунктом порядку денного міської адміністрації в період мого керівництва. Муніципальні доплати вчителям, медикам і соцпрацівникам, введення "Картки киянина" зі знижками в аптеках, магазинах і транспорті - все це було введено нами і знаходилося під постійним контролем. Через шість років з усього цього залишилася тільки "Карта киянина", яка вже не дає майже ніяких переваг", - розповів політик.

Він нагадав, що майже кожен четвертий житель Києва - пенсіонер, а саме пенсіонери найбільше постраждали в період 2014-2020 років, коли їхні реальні доходи значно скоротилися, а витрати, особливо на оплату комунальних послуг, навпаки, збільшилися в кілька разів.

"У нас не буде благополучного міста, поки сотні тисяч людей у ньому будуть виживати на копійки. Тому відновлення повноцінної програми соціального захисту малозабезпечених громадян знову стане першочерговим завданням команди професіоналів ОП-ЗЖ. "Карта киянина" має стати не шматком пластика, а інструментом реального захисту жителів міста від злиднів. Будуть повернуті пільги ветеранам, "чорнобильцям" та інвалідам, доплати медикам, вчителям і соцпрацівникам. Нарешті, міська влада допоможе малозабезпеченим киянам оплачувати комунальні тарифи за допомогою муніципальних субсидій. Тільки виконавши цю програму, ми зможемо сказати, що Київ - це місто для всіх киян", - резюмував Попов.

Нагадаємо, за період керівництва Олександра Попова в КМДА (2010-2014) середня зарплата в Києві збільшилася на 62%.

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