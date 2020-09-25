Попов хоче виплачувати малозабезпеченим жителям Києва муніципальні субсидії на комунальні послуги

Нова київська влада має відновити повноцінну програму соціального захисту малозабезпечених жителів міста. Про це заявив кандидат в мери Києва від Опозиційної платформи - За життя Олександр Попов, інформує портал zagittya.com.ua.

"Ефективна допомога малозабезпеченим киянам була головним пунктом порядку денного міської адміністрації в період мого керівництва. Муніципальні доплати вчителям, медикам і соцпрацівникам, введення "Картки киянина" зі знижками в аптеках, магазинах і транспорті - все це було введено нами і знаходилося під постійним контролем. Через шість років з усього цього залишилася тільки "Карта киянина", яка вже не дає майже ніяких переваг", - розповів політик.

Він нагадав, що майже кожен четвертий житель Києва - пенсіонер, а саме пенсіонери найбільше постраждали в період 2014-2020 років, коли їхні реальні доходи значно скоротилися, а витрати, особливо на оплату комунальних послуг, навпаки, збільшилися в кілька разів.

"У нас не буде благополучного міста, поки сотні тисяч людей у ньому будуть виживати на копійки. Тому відновлення повноцінної програми соціального захисту малозабезпечених громадян знову стане першочерговим завданням команди професіоналів ОП-ЗЖ. "Карта киянина" має стати не шматком пластика, а інструментом реального захисту жителів міста від злиднів. Будуть повернуті пільги ветеранам, "чорнобильцям" та інвалідам, доплати медикам, вчителям і соцпрацівникам. Нарешті, міська влада допоможе малозабезпеченим киянам оплачувати комунальні тарифи за допомогою муніципальних субсидій. Тільки виконавши цю програму, ми зможемо сказати, що Київ - це місто для всіх киян", - резюмував Попов.

Нагадаємо, за період керівництва Олександра Попова в КМДА (2010-2014) середня зарплата в Києві збільшилася на 62%.

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