Гроші на розвиток міста треба витрясати з корупціонерів і забудовників, - Ігор Палиця

Будівництва в Києві сьогодні відбуваються практично без будь-яких зобов'язань забудовників щодо розвитку міста, а це мільярди гривень, які не вкладаються в міську інфраструктуру. Про це під час ефіру програми "Право на владу" заявив народний депутат України, лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ігор Палиця.

"Рік тому забудовники з фракції "Слуга народу" прийняли рішення позбавити міста пайової участі від будівництва. Раніше будівельна компанія зобов’язувалася заплатити від 3 до 4% від будівництва в бюджет або ж вкласти ці гроші в розвиток міста. Вони вирішили, що це багато, і скасували цю норму. І мільярди гривень пішли в кишені забудовників, а не на покращення міста. Вони дають хабарі, прикриваються рішеннями судів і кришуються правоохоронними органами. Тому все це дуже легко вирішити – витрясти з них гроші. Але має бути воля", – заявив депутат.

Крім цього, він вважає, що в місті взагалі варто зупинити будь-яке будівництво до затвердження нового генерального плану.

"Те, що будується, має добудуватися. А все інше – зупинити. Поки фахівці не проаналізують, де мають розміщуватися паркінги, які мають бути розв’язки, як вирішити питання об’їзної дороги, скільки потрібно дитсадків, шкіл і які проблеми в лікарень", – додав Палиця.

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