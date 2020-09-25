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25 вересня 2020, пʼятниця, 11:51 368 Відео
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Українські Новини
Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький

Кандидат у мери Києва Притула пропонував перенести столицю у Кропивницький

Ірина Дорофейчук
Реклама, Кандидат, Притула, Київ, Мер, вибори мера
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП
Сергій Притула. Фото: Ельдар Сарахан/УП

Кандидат у мери Києва Сергій Притула запропонував перенести столицю у Кропивницький. Про це він заявив під час токшоу в ефірі одного з телеканалів.

"Не лишилося регіонів, де б я не побував. У мене була свого часу думка перенести столицю десь у район Кропивницького", - заявив Притула.

Нагадаємо, раніше у мережі спалахнув скандал через рекламу Сергія Притули. На рекламі він стверджував, що живе у Києві. Проте у 2016 році шоумен брав участь у рекламній кампанії ЖК "Міленіум Сіті", яка займається будівництвом житла в Бучі Київської області. Тоді артист обіцяв з білбордів "Я буду тут жити" (тобто обіцяв, що житиме в Бучі).

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