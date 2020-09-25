Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ

Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник

Президент Володимир Зеленський одноосібно приймає рішення в країні і тому несе особисту відповідальність перед іноземними інвесторами в поновлювану енергетику (ВДЕ) за проблеми, які пов'язані з кризою неплатежів за вироблену зелену електроенергію.

Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" (УАВЕ) Ігор Тинний.

"У нас зараз мега сконцентрована влада. Особисту відповідальність однозначно несе Президент Зеленський, всі рішення приймалися в його кабінеті. Це ж від нього залежить, кого він слухає як радників, кого не слухає", - сказав Тинний.

Він також зазначив, що інвестори більше року намагалися потрапити на прийом до Президента Зеленського, але десятки листів з проханням про зустріч були їм проігноровані. Тому в переговорному процесі з інвесторами в ВДЕ брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на чию позицію великий вплив мали Андрій Герус, Юлія Ковалів і Валерій Тарасюк. В кінцевому підсумку всі вони вплинули на рішення Президента по "зеленим".

За словами Тинного, інвестори ВДЕ пішли на поступки і погодилися на зниження зелених тарифів, проте держава зі свого боку не виконує зобов'язання щодо погашення боргів та забезпечення поточних виплат за зелену електроенергію.

Він підкреслив, що іноземні інвестори готують позови до міжнародних арбітражів і вони впевнені у своїй перемозі, оскільки ймовірність задоволення позовів дуже висока.

"Майже всі іноземні компанії готують позови, тому що вони можуть судитися в Парижі, Вашингтоні чи в Стокгольмі", - додав співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% в 2021 році.

Своєю чергою, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року.

10 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами в відновлювальну енергетику по скороченню зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

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