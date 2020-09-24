Влада має підтримати план "Батьківщини" щодо тарифів, — Гладких

Команда Юлії Тимошенко чи не єдина піднімає питання, актуальні для звичайних людей. Влада мусить вивчити озвучену кандидатом на посаду мера Києва Олексієм Кучеренком стратегію перегляду комунальних тарифів, якщо вона слушна, – схвалити її, вважає політичний експерт Валентин Гладких.

"Ініціативу "Батьківщини" треба розглянути, і якщо вона обґрунтована, ухвалити її. Це робиться не задля Тимошенко чи Кучеренка, це піде на користь кожного громадянина України. Але якщо у влади логіка така, що ініціативи політичних опонентів не можна розглядати в жодному разі, то це називається "на зло бабусі відморожу вуха". Мені б хотілося, щоб такої позиції в українській політиці ставало дедалі менше", – сказав експерт в ефірі 7 каналу.

Він закликав виборців прискіпливо аналізувати, як поводяться політичні лідери, за яких вони голосували, в питаннях захисту національних інтересів.

"Треба чітко розрізняти, чи політичні лідери поводять себе деструктивно щодо розвитку держави, чи вони здатні генерувати інтереси, які виходять за межі їхніх вузькопартійних корпоративних цілей", – наголосив Гладких.

Як повідомлялося, 21 вересня "Батьківщина" офіційно висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва. 23 вересня Київська міська виборча комісія зареєструвала його кандидатом.

Під час представлення своєї програми Кучеренко зазначив, що його мета – зробити проживання у столиці безпечним і комфортним, підвищити привабливість Києва для туризму та ведення бізнесу.

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