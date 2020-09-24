25.09.20 11:00 Прес-конференція: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу"

24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49

"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото

Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23

Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52