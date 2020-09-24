25.09.20 11:00 Прес-конференція: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу"

25 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу". Спікери: Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог"; Ренат Ковбасюк, представник "Всеукраїнської Громадської ініціативи "За чесні вибори 2020"; Олексій Поліщук, депутат Вишневої міської ради, голова міського осередку партії "ЕС" з 2015 року; Ольга Кодак, громадська активістка, член Вишнівської міської організації "Европейська солідарність". У фокусі уваги заходу: прозорість місцевих виборів 2020, аналіз кандидатів, місцеві лідери чи "грошові мішки"; передвиборча агітація в умовах Covid-19 - зміни до законодавства (законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину); криве дзеркало Європейських Цінностей у "ЕС" на прикладі Вишневої ОТГ. Акредитація обов’язкова! Вхід за журналістськими посвідченнями. Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.