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  • 25.09.20 11:00 Прес-конференція: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу"
24 вересня 2020, четвер, 16:41 10
Прес-центр 2020-09-24T17:15:03+03:00
Українські Новини
25.09.20 11:00 Прес-конференція: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коро

25.09.20 11:00 Прес-конференція: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу"

Алина Заика

25 вересня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Кандидати в ОТГ: лідери громад чи "грошові мішки"? Вибори 2020 в умовах коронавирусу".

Спікери:

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог";
  • Ренат Ковбасюк, представник "Всеукраїнської Громадської ініціативи "За чесні вибори 2020";
  • Олексій Поліщук, депутат Вишневої міської ради, голова міського осередку партії "ЕС" з 2015 року;
  • Ольга Кодак, громадська активістка, член Вишнівської міської організації "Европейська солідарність".

У фокусі уваги заходу:

  • прозорість місцевих виборів 2020, аналіз кандидатів, місцеві лідери чи "грошові мішки";
  • передвиборча агітація в умовах Covid-19 - зміни до законодавства (законопроект №4117 про особливості проведення виборів під час карантину);
  • криве дзеркало Європейських Цінностей у "ЕС" на прикладі Вишневої ОТГ.

Акредитація обов’язкова!

Вхід за журналістськими посвідченнями.

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: 

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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