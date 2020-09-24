Дія Сity стане фундаментом екосистеми для створення української економіки знань, — Олександр Борняков

Міністерство цифрової трансформації України працює над проектом Дія Сity - особливим правовим режимом для креативної економіки. За оцінками авторів проекту, Дія Сity стане базисом для створення в Україні економіки знань, а також дозволити подвоїти до 2025 року кількість зайнятих в IT-галузі і валютні надходження від неї.

Про це пише заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в авторському матеріалі на "ЛIГА.net".

"IT-галузь, незважаючи на певні стереотипи, - це не про розважальні програми та комп'ютерні ігри. Хоча це і важлива частина сектора.

Зараз цифрові технології є фундаментом в забезпеченні економічної та соціальної безпеки країн, обороноздатності держав. До того ж, IT-сектор є ключовою системою економіки знань.

Підтримуючи його, держава отримує колосальні перспективи розвитку освіти, медицини, фінансових послуг. Навколо високотехнологічних кластерів ринок вибудовує повноцінну екосистему послуг з високою доданою вартістю, затребуваних і всередині, і зовні країни. Дія City може стати фундаментом такої екосистеми, точкою системного розвитку української економіки знань", - зазначив Борняков.

Передбачається, що резидентами Дія City стануть IT-компанії, чия діяльність відповідає спеціально розробленим КВЕД для Дія City. Головна концепція Дія City - податкові стимули для IT-компаній, зокрема введення податку на виведений капітал за ставкою 10%, ПДФО на рівні 5% і сплата ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Крім того, пропонується зміна процесуальних дій для резидентів Дія City, щоб виключити необгрунтовані обшуки, вилучення техніки і документації.

За словами Борнякова, пропозиції Мінціфри в рамках проекту Дія City наближають умови ведення IT-бізнесу в Україні до успішних світових практик.

"Головним результатом створення Дія City стане конкурентоспроможний і затребуваний продукт української цифрової економіки. Наші пропозиції наближають умови ведення IT-бізнесу до найбільш розвинених світових моделей. Ці та інші заходи впровадили Франція, Великобританія, Ірландія та інші країни, на чиї успіхи креативних індустрій точно слід орієнтуватися.

Ми сподіваємося, що завдяки Дія City робочі місця в галузі зростуть до півмільйона працівників у 2025 році. А з 2020 по 2025 роки ми очікуємо практично подвоєння IT-галузі в Україні з $ 6 млрд до $ 11,8 млрд ", - резюмує заступник міністра цифровий трансформації.

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