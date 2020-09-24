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24 вересня 2020, четвер, 15:31 149
Медицина 2020-09-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Як прогнозував МОЗ, масові заходи стали причиною спалаху коронавірусу в Дніпрі, – Скаршевський

Як прогнозував МОЗ, масові заходи стали причиною спалаху коронавірусу в Дніпрі, – Скаршевський

Павло Твердохліб
МОЗ України, масові заходи, Віктор Скаршевський, Коронавірус, Covid-19
Виктор Скаршевский. Фото: Facebook
Виктор Скаршевский. Фото: Facebook

Сьогодні, 24 вересня, м. Дніпро вийшло на антирекорд за кількістю хворих COVID-19. Спалах захворюваності, як й попереджав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, стався після масових заходів з нагоди Дня міста.

Про це заявив політичний експерт Віктор Скаршевський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Можна як завгодно ставитися до коронавірусу, але те, що поширюється він набагато швидше в місцях масового скупчення (людей), є незаперечним фактом. Наприклад, півтора тижні тому в Дніпрі на День міста місцева влада організувала концерт і розважальну програму, без забезпечення дотримання протиепідемічних норм. На концерт зібралися десятки тисяч містян. І що в результаті? Сьогодні Дніпро виявився в лідерах за кількістю нових хворих на коронавірус. Лише за останню добу в місті виявили 242 випадки", - написав експерт.

Він зазначив, що місцева влада організувала масові гуляння, незважаючи на заборону з боку уряду та наслідки цих дій виявилися саме такі, про які попереджали в МОЗ.

"Сталося саме те, про що попереджав міністр охорони здоров'я Максим Степанов: кілька переносників хвороби, які прийшли "відсвяткувати" день міста, легко могли заразити сотні, а то й тисячі інших "святкуючих". Місцева влада організовує подібні заходи, не дивлячись на їх заборону постановою уряду. І дуже дивно, що за цим не слідує ніяких санкцій з боку Кабміну", - підкреслив Скаршевський.

На його думку, у місцевих депутатів та мерів зараз найважливіше - вибори і власні рейтинги. Крім того, експерт підкреслив, що багато людей самі нехтують елементарними нормами захисту на масових заходах, піддаючи себе та оточуючих ризику зараження.

"Подумати про це потрібно не лише мешканцям Дніпра, а й людям з інших міст. Особливо, Запоріжжю, яке планує відзначати день міста через тиждень, 3 жовтня", - написав політичний експерт.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення мерів проводити святкування точно відобразиться на статистиці захворювання COVID-19 в області. За його словами, саме масові заходи є одним з основних чинників поширення коронавірусної хвороби.

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