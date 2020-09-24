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  • У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція, — Віталій Боговін
24 вересня 2020, четвер, 14:55 317
Політика 2020-09-24T16:45:03+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція, — Віталій Боговін

У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція, — Віталій Боговін

Кира Молчанова
Запорізька область, Вітроенергетика, Велике будівництво, Віталій Боговін
Віталій Боговін
Віталій Боговін

Станом на сьогодні уже збудовано першу чергу Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт. Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на прес-конференції.

"Після завершення будівництва вона стане найбільшою ВЕС в Україні з сумарною потужністю 500 МВт, а також увійде в п’ятірку найбільших наземних вітроелектростанцій в Європі. Введення в експлуатацію вже в цьому році. Вважаю цю подію надважливою не лише для нас, але й для всієї України!", - наголосив Віталій Боговін.

Віталій Боговін, Віталій Тишечко, Олександр СвистунВіталій Боговін, Віталій Тишечко, Олександр Свистун

 Він також зазначив, що Запорізька область стала лідером з реалізації проєкту Президента України "Велике будівництво". Всі капітальні ремонти та реконструкції проводяться у зазначені терміни з урахуванням якості проведення робіт. Запорізька область стала однією з перших в Україні, яка встановила камери і зробила онлайн карту об'єктів Великого Будівництва: bigbud.zoda.gov.ua.

Голова ОДА звернув увагу на будівництво запорізьких мостів – флагмана програми Президента "Велике будівництво".

"Згідно договору, термін будівництва мостів – 4 роки. Ми ж плануємо завершити через 2 роки. Роботи ведуться цілодобово. На цей рік заплановано фінансування у розмірі 3,7 млрд грн. До кінця 2020року заплановано відкрити 1 смугу руху на мості, який з’єднує Бабурку з о. Хортиця", - сказав Віталій Боговін.

 Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що повністю завершено ремонт дороги на море загальнонаціонального значення. Це реконструкція ділянок траси Н–30 "Василівка–Бердянськ" 112,3 км. та М-18 “Запоріжжя-Василівка” 123 км.

"За всю історію незалежності, в Запорізькій області відремонтовано рекордну кількість доріг. Ми маємо чим пишатись", - підкреслив голова ОДА.

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