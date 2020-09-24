У Запорізькій області буде найбільша в Україні вітроелектростанція, — Віталій Боговін

Станом на сьогодні уже збудовано першу чергу Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт. Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на прес-конференції.

"Після завершення будівництва вона стане найбільшою ВЕС в Україні з сумарною потужністю 500 МВт, а також увійде в п’ятірку найбільших наземних вітроелектростанцій в Європі. Введення в експлуатацію вже в цьому році. Вважаю цю подію надважливою не лише для нас, але й для всієї України!", - наголосив Віталій Боговін.

Віталій Боговін, Віталій Тишечко, Олександр Свистун

Він також зазначив, що Запорізька область стала лідером з реалізації проєкту Президента України "Велике будівництво". Всі капітальні ремонти та реконструкції проводяться у зазначені терміни з урахуванням якості проведення робіт. Запорізька область стала однією з перших в Україні, яка встановила камери і зробила онлайн карту об'єктів Великого Будівництва: bigbud.zoda.gov.ua.

Голова ОДА звернув увагу на будівництво запорізьких мостів – флагмана програми Президента "Велике будівництво".

"Згідно договору, термін будівництва мостів – 4 роки. Ми ж плануємо завершити через 2 роки. Роботи ведуться цілодобово. На цей рік заплановано фінансування у розмірі 3,7 млрд грн. До кінця 2020року заплановано відкрити 1 смугу руху на мості, який з’єднує Бабурку з о. Хортиця", - сказав Віталій Боговін.

Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що повністю завершено ремонт дороги на море загальнонаціонального значення. Це реконструкція ділянок траси Н–30 "Василівка–Бердянськ" 112,3 км. та М-18 “Запоріжжя-Василівка” 123 км.

"За всю історію незалежності, в Запорізькій області відремонтовано рекордну кількість доріг. Ми маємо чим пишатись", - підкреслив голова ОДА.

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