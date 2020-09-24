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24 вересня 2020, четвер, 14:56 153
Політика 2020-09-24T16:30:03+03:00
Українські Новини
Мер Кличко відзначив ефективність депутатів Київради

Мер Кличко відзначив ефективність депутатів Київради

Павло Твердохліб
Віталій Кличко, Мер Києва, Київрада
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко на початку останнього засідання Київської міської ради 8-го скликання подякував депутатам, які ухвалювали рішення, важливі для міста і киян.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду "12 зірок", що присуджують найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!" - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання - 131 пленарний день. Депутати розглянули та ухвалили загалом майже 10 тис. рішень. Провели в залі засідань понад 1 000 годин, спільно працюючи над вирішенням питань, важливих для міста та киян.

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