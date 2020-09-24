Медицина буде одним з пріоритетів "Європейської Солідарності" у новій Київраді, - Марина Порошенко

Відсутність ПЛР-тестів для лікарів, недобудований серцево-судинний центр та недоставлене обладнання в лабораторії через кошти, які "зависли" на рахунках комунальних підприємств - є одними з найголовніших проблем у діяльності Київської лікарні швидкої допомоги. Тож, медицина буде одним з пріоритетів "Європейської Солідарності" у новій Київраді.

Про це заявила лідер списку "Європейської Солідарності" на виборах до Київради Марина Порошенко під час візиту до цього медичного закладу.

Так, біохімічна лабораторія, яка неодноразово отримувала відзнаки міжнародних експертів, змушена працювати на старому обладнанні. Обіцяні сучасні апарати за три роки так і не надали. Аналогічна ситуація із центром серцево-судинної патології. Замість обіцяного ремонту - обшарпані стіни, старі речі, труби і пил.

"Ми бачимо, що дуже далеко ще до того, щоб починати приймати пацієнтів. І ті гроші киян, які були перераховані на будівництво цього центру, вони "зависли" на комунальних підприємствах, які мали побудувати цей центр, і знаходяться там вже декілька років. І ці декілька років не можна рахувати як у вимірі часу - їх треба рахувати через людські життя", - заявила Марина Порошенко.

За її словами, серцево-судинні захворювання - чи не найперша причина смертності серед українців, тому такі пацієнти потребують якнайшвидшої допомоги.

За освітою лікар, Марина Порошенко розуміє, як важко відмовляти пацієнтам зараз, коли, доставляючи "швидкою", лікарі змушені відмовляти хворим. Причина банальна - в лікарні не вистачає тестів на коронавірус. Бо немає коштів.

"Тестування лікарів - це обов’язок держави. І ми бачимо в цій ситуації, що МОЗ "завис" у повітрі на своїй зеленій парасольці. До речі, як і кошти киян, щоб побудувати новий центр серцево-судинної патології. Також "зависло" і обладнання", - зазначила лідер "Європейської Солідарності" на виборах до Київради.

"Життя українців не повинно залежати від непрофесійних дій чинної влади. І якщо вони не можуть захистити киян, то це зробимо ми. І медицина точно буде одним із моїх перших пріоритетів в новому складі Київської міської ради", - підсумувала Порошенко.

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