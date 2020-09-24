"Нафтогаз" через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" прикривається світовою кризою та коронавірусом і маніпулює фінансовою інформацією.

Про це колишній виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив у соціальній мережі Facebook.

"Мінус 11,5 млрд гривень за півроку! Нам ці цифри довго не показували, затримуючи публікацією звітності у порушення вимог законодавства. І це національна компанія, якій безкоштовно передали практично всі дозволи на видобуток газу, підземні сховища газу, нафтотранспортну систему тощо. Замість того, щоб показувати прибутки, адекватні доходності на вкладений капітал (гроші українського народу), ця компанія стала збитковою", - написав він на своїй сторінці.

Вітренко зазначив, що "Нафтогаз" довгий час показував у фінансовій документації прибутки, "забуваючи" сказати, що без доходів від "Газпрому" підприємство ще у минулому році було б збитковим.

"Як тепер пояснити величезні витрати на "благодійність" та найдорожчу рекламу в українському Forbes з боку збиткового Нафтогазу? Тобто це вже роблять не з прибутків, а зі збитків?" - цікавиться колишній топ-менеджер компанії.

Нагадаємо, що за повідомленням прес-служби НАК "Нафтогаз", консолідований чистий збиток групи за 1-е півріччя 2020 року склав 11,5 млрд гривень.

За день до оприлюднення інформації про збитки, "Нафтогаз" підняв оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким він постачає ресурс у рамках ПСО, до 5 183 гривень за 1 куб. м (із врахуванням ПДВ), що на 45% вище від ціни попереднього місяця.

Здорожчання газу для виробників тепла, які до 1 травня 2021 року зобов’язані купувати газ виключно у "Нафтогазу", гарантовано призведе до підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. За прогнозами експертів, це лише перші "квіточки", що готує підприємство, яке прагне вирішити свої фінансові проблеми за рахунок споживачів.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко пов'язує підвищення "Нафтогазом" ціни на газ непрофесійним керівництвом компанією.

"Рівно рік тому почали істерію…, що взимку опинимося без газу. І почали закуповувати у великих обсягах по імпорту газ за ціною близько 200 доларів за 1 тис. кубометрів. Не розумію, чому, адже ціни в Європі на той момент були нижчі. В результаті ми пройшли опалювальний сезон, наклалася тепла зима. І залишилося в сховищах приблизно 11 млрд кубів газу. Надлишок величезний, причому рекордний за ціною 200 доларів. І вони хочуть його продати, і вони ж не хочуть продавати для себе не в збиток. Ось і вигадують усілякі казки, щоб нам "впарити" свій дорогий газ, який купили в тому році", - заявив він.

За твердженням народного депутата, з вищевказаних причин ціна газу для кінцевого споживача вже у 2020 році сягне 7,5–8 гривень за 1 куб. метр.

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