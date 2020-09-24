Імпортні сталеві кріплення можуть подорожчати більше ніж удвічі вже в найближчі дні

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі може підвищити антидемпінгові мита на імпорт металевих кріплень до 93%, що в п'ять разів перевищує попередній рівень мит, встановлений у травні цього року, і в кілька разів – рівень ставки, запропонований ініціатором антидемпінгового розслідування – "Дружківським заводом металевих виробів", частка ринку якого досягає 40-60% https :// dmf . com . ua / aktioners . Про це повідомили "Коментарі" https://comments.ua/digest/milliony-na-boltah-ili-kak-i-pochemu-kazhdyy-ukrainec-vskore-zaplatit-v-karman-klanu-byvshih-nalogovikov-660771.html

Такий розмір ставки підготовлений Міністерством економіки за підсумками антидемпінгового розслідування, з яким категорично не згодні імпортери, вважаючи його необґрунтованим.

Як відзначають у Асоціації "Фастексім", "специфіка цієї продукції полягає в тому, що її споживають абсолютно різні галузі, вона впливає на ціну кінцевого товару, але не є визначальною. Будівельна, машинобудування, зокрема й сільськогосподарська, транспортна, оборонна промисловості, меблеве виробництво – це лише дехто з переліку, хто повинен буде платити додаткове мито". https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329565064821398&id=100033037206543

У разі ухвалення рішення про підвищення антидемпінгових мит до 93%, такий захід не тільки не приведе до зростання надходжень до бюджету України, а може навпаки знизити їх, оскільки частина поставок продукції перейде в тінь через контрабанду, а ДЗМВ своїм виробництвом ці ніші заповнити не зможе, вважають у Асоціації та називають однією з найбільш ймовірних причин такого кроку спроби підвищити ціни на внутрішньому ринку на відповідну продукцію.

Особливе занепокоєння у зацікавлених сторін викликають потенційні терміни впровадження нових ставок антидемпінгових мит. З якоїсь причини в проєкті рішення упущений термін поставки товарів з Китаю, який становить 1-2 місяці, що дозволяє практично негайно ввести мито в розмірі 93%, а це є прямим збитком для всіх споживачів, які вже оплатили товар або до кого товар тільки відправлений. У той же час звичайні умови поставки не дозволяють без втрат повернути товар, який тепер подорожчає більше ніж на 100%, навіть без урахування похідних платежів.

За підсумками 2019 року ринок становив до 2 млрд грн., очікуване зростання цін і мито дають переплату близько 60 грн. з кожного жителя країни щорічно в перерахунку на 35 мільйонів населення й навіть без урахування подальшого подорожчання продукції у тих сферах, де вона використовується.

Нагадаємо, антидемпінгове розслідування імпорту в Україну сталевих кріплень було ініційовано за скаргою ПрАТ "Дружківський завод металевих виробів" – українського монополіста, який контролюється родиною екс-глави податкової міліції Донецької області В. Малікова https :// dmf . com . ua / aktioners . Розвиток заводу і зростання виробництва гальмується відсутністю власної сировинної бази, залежністю від постачальників металу, зростанням цін на сировину й енергоносії, а також втратою експортного ринку РФ, куди раніше поставлялося до 50% продукції заводу. Нині основним покупцем продукції заводу є "Укрзалізниця", проти співробітників якої в останні роки регулярно порушуються кримінальні провадження за порушення закону про закупівлі та привласнення державних коштів в особливо крупних розмірах https://opendatabot.ua/court/87915382-0b53ab2859d0fd17418efea1a0fe320a . Передбачений законом термін проведення антидемпінгового розслідування закінчується в грудні, але може бути продовжений до травня 2021 року.

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