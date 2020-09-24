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24 вересня 2020, четвер, 11:39 363
Економіка 2020-09-24T12:45:02+03:00
Українські Новини
Законопроект №3656 мінімізує "скрутки" і дозволить бюджету економити на відшкодуванні "липового ПДВ"

Законопроект №3656 мінімізує "скрутки" і дозволить бюджету економити на відшкодуванні "липового ПДВ"

Сергій Паламаренко
Петрашко, Ніна Южаніна, податки, ПДВ, Сільське господарство
Сільське господарство Фото: ULF
Сільське господарство Фото: ULF

Законопроект №3656 знизить податкове навантаження на аграріїв і мінімізує можливості для так званих "скруток". Про це йдеться в матеріалі Газета.ua.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня в першому читанні проголосувала за законопроект №3656. Документ отримав позитивну оцінку Державної податкової служби та Мінфіну. Був підтриманий найбільшими аграрними асоціаціями і більшістю парламентських фракцій.

Законопроект передбачає зниження ПДВ з 20% до 14% на окремі категорії агропродукції: велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

Зниження ставки ПДВ - один з інструментів підтримки сільгоспвиробників в період коронакризи. У разі прийняття закон знизить податкове навантаження на аграріїв і, відповідно, здешевить сировину для переробників агропродукції.

"Це буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності української агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Зі свого боку нардеп Ніна Южаніна зазначила, що закон зменшить поле для податкових "скруток" і дозволить бюджету заощадити на відшкодуванні "липового ПДВ".

"Нарешті "скрутки" при вирощуванні і в подальшому експорті зернових зміняться або взагалі зникнуть. А це великі втрати бюджету, які сьогодні ми маємо - до 20-25 мільярдів щороку через вирощування зернових, які знаходяться в тіні, відшкодовується ПДВ з бюджету, який ніким не сплачено", - пояснює Южаніна.

За оцінкою Всеукраїнської аграрної ради, зниження ПДВ також буде стимулювати збільшення обігових коштів, які аграрії зможуть інвестувати в розвиток бізнесу.

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