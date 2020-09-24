Припинити відбілювання гітлерівський колаборантів, - ОПЗЖ обурилася рішенням суду по дивізії СС "Галичина"

"Опозиційна платформа - За життя вимагає зупинити реабілітацію нацизму в Україні." Про таке йдеться в заяві партії, текст якої розміщено на офіційному порталі політичної сили.

"В Україні повним ходом іде реабілітація гітлерівських пособників і самої нацистської ідеології. За Порошенка, а тепер і при Зеленському цим відкрито займається українська влада за підтримки різномастих націонал-радикалів. Спотворюють історію, вулиці називають іменами фашистських колаборантів і вішають їм меморіальні дошки, а подвиг воїнів-визволителів намагаються очорнити. Влада відмовляється святкувати День Перемоги у Великій Вітчизняній війні, не хоче вшановувати ветеранів, але тисне на суди, змушуючи їх приймати згубні для суспільства рішення.

23 вересня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення нижчої судової інстанції і зробив висновок, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською. Тим самим суд фактично скасував рішення Нюрнберзького трибуналу і, забувши про всі трагедії війни і жахи нацизму, дозволив відкрито популяризувати діяльність есесівців в Україні.

Показово, що це жахливе рішення було прийнято за позовом Інституту національної пам'яті. Цей орган тоталітарної пропаганди на чолі з В'ятровичем-Дробовичем перетворився на головного ідеолога реабілітації нацизму в Україні.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади зупинити кампанійщину з переписування історії та обілення гітлерівських колаборантів. Заохочення історичних фальсифікацій і реабілітація есесівських дивізій відкриває шлях до перетворення нацизму на офіційну ідеологію в Україні.

У розв'язаній ідеологами нацизму війні український народ зазнав величезних втрат, переніс жахи Голокосту і концентраційних таборів. Мільйони мирних жителів стали жертвами нацистських злочинців і їхніх пособників, мільйони були вивезені на примусові роботи, 1 мільйон 700 тисяч українців загинули на полях битв проти коричневої чуми. Людям, які зневажають жертву і подвиг свого народу, не місце у владі!

Ми вимагаємо негайно звільнити Антона Дробовича з посади директора Інституту національної пам'яті. Розформувати цю установу за її постійну антилюдську та антиукраїнську пропагандистську діяльність. Нацизм не стане ідеологією української держави. Тим, хто його пропагує, не втриматися при владі. Ми цього не допустимо. Цього не допустить український народ!", - зазначається в заяві партії ОПЗЖ.

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