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23 вересня 2020, середа, 21:26 11
Економіка 2020-09-23T22:45:02+03:00
Українські Новини
У Харківській міськраді перший раз засідав оргкомітет української Кремнієвої Долини

У Харківській міськраді перший раз засідав оргкомітет української Кремнієвої Долини

Ольга Фандорина

Сьогодні в Харківській міській раді відбулося перше засідання робочої групи з реалізації проекту "Українська Кремнієва долина" на базі бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" груп и DCH Олександра Ярославського. Про це повідомляє регіональне інформагентство SQ.

План дій на виконання відповідного доручення президента Зеленського обговорювали представники міської влади, команд и Ярославського (генерального інвестора і координатора проекту), IT -компаній, а також ректора провідних профільних их вузів міста.

Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" від DCH, розповів про поточний статус проекту "Українська Кремнієва долина": "Вже зараз з нами працюють кращі зарубіжні архітектори та комерційні консультанти. Ми плануємо створити повний цикл для реалізації високотехнологічних проектів - освіту, розробки, впровадження їх у виробництво. Зокрема,  тут будуть найкращі умови для представників IT-індустрії - можливо, в тому числі і з білоруських компаній".

Перший заступник мера Харкова Ігор Тєрєхов підтвердив готовність міської влади брати участь у створенні української Кремнієвої Долини: "Те, що це буде саме в Харкові - відмінно. Сьогодні тут ми зібралися, щоб обговорити всі пов'язані з цим питання. У проекту дійсно сильний інвестор. Місто розуміє, що зі свого боку теж необхідно буде вкладати гроші, ми готові до цього". Він підкреслив, що важливо забезпечити гідний масштаб проекту, і для цього у міста є всі передумови: "Ми не можемо зробити проект в масштабі "сірникової коробки" на базі" Хартрону ". Навіть при всій повазі до" Хартрону . Проект "Української Кремнієвої долини" буде реалізований на базі бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", і це показник його масштабності.

Учасники робочої групи обговорили статус проекту, його етапи та стратегію розвитку, підтвердили готовність брати участь в його реалізації. Ректор Харківського національного університету ім. Каразіна підкреслив, що: "Феномен американської кремнієвої долини поки ще в світі ніхто не повторив. У нас є такий шанс. По-перше, потрібен мозок. У нас є багато вузів, багато професорів, студентів багато, але вони все порізно існують. а їх необхідно об'єднати, щоб була спільна робота. По-друге, потрібне місто. Воно є - Харків. Правда, Харкову не вистачає драйву: для людей важливий комфорт не з точки зору, ось мій стілець і моя робота, а комфорт з настроєм, питання логістики, інфраструктури, усього іншого. Але в Харкові є Ярославський, все вийде ".

Друге засідання робочої групи по реалізації проекту "Українська Кремнієва долина" планують провести на базі одного з харківських вузів, на порядку денному - проект дорожньої карти проекту з урахуванням всіх пропозицію членів "оргкомітету".

Як повідомляють харківські ЗМІ, практично одночасно з засіданням в міськраді голова ХОДА Олексій Кучер відвідав завод "Хартрон", за його словами, виконуючи доручення Зеленського зібрати інформацію про насущні проблеми промислових підприємств регіону. Тут же він зробив заяву про намір створити "кремнієву, силіконову або харківську долину". Примітно, що на початку року подібна ж ситуація із заявами глави області, що повторюють ініціативи на рівні міста, була помічена під час спроби Кучера створити свій штаб по боротьбі з коронавірусів, автономний від антикризової ініціативи Кернеса і Ярославського. Про результати діяльності "антіковідной" обласної структури невідомо. Також немає інформації про те, які важливі для таких підприємств, як харківських "Електроважмаш" і завод ім. Малишева, були прийняті після раніше відбулися подібних візитів губернатора на промпідприємства регіону.

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