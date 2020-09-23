Група DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського і її китайські партнери Skyrizon повторно подали заявку в Антимонопольний комітет України на узгодження покупки пакета акцій АТ "Мотор Січ". Про це повідомила прес-служба DCH.

Як відомо, китайські акціонери АТ "Мотор Січ, не можуть приступити до управління компанією з 2017 р Протягом усього цього періоду часу діяльність "Мотор Січ" заблокована через низку арештів, накладених в рамках кримінальних справ трирічної давності, в яких немає підозрюваних і які навіть не розслідуються. А АМКУ, в свою чергу, під формальними приводами не розглядає заявку Skyrizon, яка раніше подавала документи спільно з держконцерном "Укроборонпром", але після фактичної відмови держави займатися "Мотор Січчю" об'єднала зусилля з DCH, однією з найпотужніших українських диверсифікованих бізнес-груп.

Розглядаючи поведінку українських органів влади як державне рейдерство і спробу експропріації інвестицій, китайські інвестори з Skyrizon направили КМУ в особі Міністерства юстиції претензію з інформацією про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна для компенсації збитків понад $ 3,5 млрд. І в кінці поточного місяця згідно з чинним законодавством повинна бути створена міжвідомча робоча група в особі представників ОП, РНБО, АМКУ, ГПУ, СБУ, профільних міністерств.

Заклопотаність китайських інвесторів "Мотор Січ" пов'язана як з фінансовим збитком, який вони понесли, інвестувавши більше $ 1 млрд., Так і з плачевним станом справ на підприємстві. "Компанія" Мотор Січ" швидко занепадає, і ми як інвестори несемо величезні збитки", - прокоментував дію незаконних арештів Ван Цзин, ключовий акціонер компаній Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon, які в 2016 році придбали акції АТ "Мотор Січ", в відеозверненні, наданому РБК-Україна. За його словами, відбуваються навколо компанії "Мотор Січ" процеси лежать поза сферою бізнесу: "Як інвестора, мене дуже дивує одне питання - чому крім нас нікого по-справжньому не хвилює питання виживання "Мотор Січ"? Щоб отримати більшу частку ринку на найбільшому , що найшвидше в світі китайському ринку, зайняти на ньому більш сильні позиції і отримати перспективи розвитку, компанія повинна сформулювати і реалізувати стратегічний середньостроковий і довгостроковий план розвитку своєї продукції і послуг", - говорить Ван Цзин, і задається риторичним питанням, хто ж відповість за десятки тисяч безробітних фахівців в разі банкрутства компанії з більш ніж сторічною історією.

Як повідомлялося раніше 14 вересня 2020 року Шевченківський районний суд Києва в черговий раз відкинув клопотання адвокатів акціонерів компанії і відмовився знімати арешти з акцій АТ "Мотор Січ". Адвокати заявили, що своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагаються "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів. Крім цього, адвокати зазначають, що надумані кримінальні справи і арешти акцій мають політичну і корупційну підоснову .

Експерти прогнозують, що майбутній неминучий розвал слідства за надуманими кримінальними справами і скасування арештів стануть" явкою з повинною "для багатьох учасників схеми захоплення і блокування "Мотор Січ"- кримінальні звинувачення за крах заводу і диверсію розгорнуться проти державних функціонерів, пов'язаних з попередньою і чинною владою.

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