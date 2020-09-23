підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • Вибори
  • Бойко у Вінниці представив кандидатів у депутати міськради та кандидата на посаду мера міста
23 вересня 2020, середа, 19:40 10
Вибори 2020-09-23T21:00:02+03:00
Українські Новини
Бойко у Вінниці представив кандидатів у депутати міськради та кандидата на посаду мера міста

Бойко у Вінниці представив кандидатів у депутати міськради та кандидата на посаду мера міста

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, В'ячеслав Узелков, Вінницька облрада
Юрій Бойко в Вінниці. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко в Вінниці. Фото: zagittya.com.ua

23 вересня в Вінниці співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко представив кандидата на посаду Вінницького міського голови В'ячеслава Узелкова та кандидатів в депутати Вінницької міської ради від ОПЗЖ. Кандидати були висунуті в ході партійної конференції ОПЗЖ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Голова Вінницької міської організації ОПЗЖ Донатас Піскун у своєму виступі зазначив, що опозиціонери зібрали сильну та перспективну команду. "Я вдячний кожному, хто є її частиною. Я впевнений, що на цих виборах ми багато кого здивуємо. Наш кандидат – це та людина, яка має сильний дух, власну думку, ідеї щодо розвитку міста, його знають та поважають вінничани. Це людина, яка любить своє місто і вміє перемагати", – підкреслив Донатас Піскун.

У свою чергу Юрій Бойко наголосив на важливості місцевих виборів, адже саме від реалізації змін на місцях багато в чому залежить розвиток країни. "Я радий бачити багато знайомих облич, людей, які витримали дуже непрості часи, ставши бійцями за свою партію. Тому я впевнений, що на цих виборах ми отримаємо хороші результати. Чому я приділяю значну увагу виборам місцевого рівня? Від початку децентралізації в Україні ми розуміли, що міста та регіони потребують більшої самостійності, що місцеві органи влади повинні стати більш авторитетними. Вінниця – дуже конкурентне місто. Всім нам доведеться витримати серйозну боротьбу на шляху до успіху. Але я вірю, що ми це зможемо, бо я бачу тут амбітну, професійну, молоду команду, яка йде на вибори не за особистою вигодою, а з бажанням розвивати місто та працювати для вінничан", – заявив співголова партії ОПЗЖ.

Кандидат на посаду мера Вінниці В'ячеслав Узелков подякував за довіру та запевнив, що зробить все можливе для перемоги. "Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди. Я добре знаю сьогоднішні проблеми – це і благоустрій, і соціальна незахищеність містян. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають начебто пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем. Впевнений, що разом з усією командою ми наведемо лад та зробимо наше місто процвітаючим та комфортним для життя. Разом – переможемо!" – переконаний В'ячеслав Узелков.

Також на конференції висунули 54 кандидати до Вінницької міської ради.

Більше новин про: Юрій Бойко ОПЗЖ В'ячеслав Узелков Вінницька облрада

Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту
В Офісі президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах
Новини
Спека накриє майже всі області, але місцями разом з дощем. Прогноз погоди на 24 вересня 21:00
В одній зі шкіл Полтавської області у викладача виявили COVID-19, діти йдуть на карантин 20:29
Будинок, який вибухнув на Позняках, почали зміцнювати через 3 місяці після події 20:18
У Донецькій області п'ять навчальних закладів на самоізоляції через COVID-19 20:00
У Кабміні пропонують створити в Київській області Національне військове кладовище 19:50
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
більше новин
Рівень тіньової економіки в Україні зріс вище 30%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok