Бойко у Вінниці представив кандидатів у депутати міськради та кандидата на посаду мера міста

23 вересня в Вінниці співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко представив кандидата на посаду Вінницького міського голови В'ячеслава Узелкова та кандидатів в депутати Вінницької міської ради від ОПЗЖ. Кандидати були висунуті в ході партійної конференції ОПЗЖ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Голова Вінницької міської організації ОПЗЖ Донатас Піскун у своєму виступі зазначив, що опозиціонери зібрали сильну та перспективну команду. "Я вдячний кожному, хто є її частиною. Я впевнений, що на цих виборах ми багато кого здивуємо. Наш кандидат – це та людина, яка має сильний дух, власну думку, ідеї щодо розвитку міста, його знають та поважають вінничани. Це людина, яка любить своє місто і вміє перемагати", – підкреслив Донатас Піскун.

У свою чергу Юрій Бойко наголосив на важливості місцевих виборів, адже саме від реалізації змін на місцях багато в чому залежить розвиток країни. "Я радий бачити багато знайомих облич, людей, які витримали дуже непрості часи, ставши бійцями за свою партію. Тому я впевнений, що на цих виборах ми отримаємо хороші результати. Чому я приділяю значну увагу виборам місцевого рівня? Від початку децентралізації в Україні ми розуміли, що міста та регіони потребують більшої самостійності, що місцеві органи влади повинні стати більш авторитетними. Вінниця – дуже конкурентне місто. Всім нам доведеться витримати серйозну боротьбу на шляху до успіху. Але я вірю, що ми це зможемо, бо я бачу тут амбітну, професійну, молоду команду, яка йде на вибори не за особистою вигодою, а з бажанням розвивати місто та працювати для вінничан", – заявив співголова партії ОПЗЖ.

Кандидат на посаду мера Вінниці В'ячеслав Узелков подякував за довіру та запевнив, що зробить все можливе для перемоги. "Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди. Я добре знаю сьогоднішні проблеми – це і благоустрій, і соціальна незахищеність містян. Мені прикро, що лише центральні вулиці виглядають начебто пристойно, а у віддалених районах – безліч проблем. Впевнений, що разом з усією командою ми наведемо лад та зробимо наше місто процвітаючим та комфортним для життя. Разом – переможемо!" – переконаний В'ячеслав Узелков.

Також на конференції висунули 54 кандидати до Вінницької міської ради.

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