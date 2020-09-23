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23 вересня 2020, середа, 19:14 142
Суспільство 2020-09-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Діти-інваліди змушені виходити на протести: "Варнава" боротиметься за справедливість

Діти-інваліди змушені виходити на протести: "Варнава" боротиметься за справедливість

Сергій Паламаренко
Реабілітаційний центр, Варнава, Діти-інваліди, Валерій Решетинський, Земділянка
Дитина-інвалід (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Дитина-інвалід (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

24 вересня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, найпевніше, вирішиться доля соціально-реабілітаційного центру "Варнава", який працює у столиці за адресою вул. Жмаченка, 20. Близько півтора року проти його реконструкції борються окремі столичні депутати та професійні будівельні "активісти". Нині ж вони взагалі вимагають розірвати договір оренди центра на земельну ділянку – тобто, фактично знищити "Варнаву".

"Ми отримали містобудівні умови для реконструкції побудови своєрідного Містечка милосердя і доброти. Тут ми створимо різні реабілітаційні, просвітницькі, гуманітарні програми для дітей з особливостями розвитку", – розповів президент Міжнародного благодійного фонду "Варнава" Валерій Решетинський. – Нам критично не вистачає місця, щоб реалізувати всі проєкти – зробити дитячо-юнацьку театральну студію, хореографічну, музичну, художню. Також потрібні більш просторі приміщення для фізичної реабілітації інвалідів-візочників, обладнані за сучасними вимогами. Для цього ми підписали договір про соціальне співробітництво і партнерство в галузі благодійництва з компанією "Інтергал-Буд".

У "Варнаві" працюють з усіма групами людей, які потребують допомоги. Та її пріоритетом є Центр дитячої реабілітації, проект якого був розроблений разом з Академією педагогічних наук України.

"Сьогодні одночасно 300 дітей з інвалідністю проходять через різні реабілітаційні та просвітницькі програми. Серед них є й малюки  з невиліковними діагнозами - ДЦП, синдром Дауна та важкими формами аутизму. У цих дітей є батьки, але фактично такі сім’ї кинуті напризволяще - держава практично нічого для них не робить. Ми взяли на себе таку відповідальність. Для них ми - остання надія", - сказав Решетинський.

Тим, хто зараз хоче позбавити "Варнаву" землі й начебто розбити на ній парк, Решетинський пропонує згадати, що там колись взагалі була вкрай занедбана територія, з якої вони на початку будівництва вивезли понад 200 вантажівок сміття. На переконання волонтера "Варнави", юриста Тетяни Курбанової, претензії до Центру висунуті зовсім з іншою - корисливою метою: "Немає жодної суттєвої умови для того, щоб ставити питання про розірвання договору. Є одна мета, одна підстава, яка ніде не пишеться. Землю хочуть забрати під іншу забудову".

Решетинський пообіцяв, що якщо на засіданні комісії приймуть рішення про розірвання договору, то "Варнава" всіляко добиватиметься справедливості - навіть якщо їм та його колегам по центру доведеться щодня навідуватися під стіни Київської міської державної адміністрації (КМДА). Він каже, що свою участь у можливих пікетах вже підтвердили батьки дітей, які реабілітуються у "Варнаві". Вони обіцяють приходити під Київраду разом зі своїми дітлахами-інвалідами. 

Довідка

Центр соціальної реабілітації "Варнава" працює у столиці понад 20 років. В ньому піклуються про сиріт, проводять соціальну реабілітацію для дітей-аутистів, дітей із синдромом Дауна та із симптомами ДЦП, допомагають особам з вадами зору, слуху та усім іншим групам людей, які потребують допомоги. Діяльність Центру не обмежується Україною, його фахівці обмінюються ефективними методами роботи з партнерськими благодійними організаціями в США, Європі, Австралії тощо.

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