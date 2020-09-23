Висотки замість реабілітаційного центру: в Києві забудовник хоче вирубати 2 га сосен на землі церкви

Громада Дніпровського району Києва виступила проти незаконного будівництва на земельній ділянці по вулиці Генерала Жмаченка, 20. Мешканці навколишніх будинків вимагають розірвання договору оренди та створення на цьому місці парку: половину ділянки займає сосновий бір площею 2 га, який в разі масштабного будівництва буде повністю знищений.

Про це йдеться у відкритому листі, що опублікуваний співтовариством "Парк на Жмаченка" та адресований меру Віталію Кличку, депутатам Київської міської ради та її секретарю Володимиру Прокопіву.

Причиною звернення стало те, що проект рішення про розірвання договору оренди та присвоєння ділянці статусу парку, який пройшов усі комісії та необхідні узгодження, раптово зник з порядку денного сесії Київради, запланованій на 24 вересня 2020 року.

Історія багатостраждальної ділянки на Жмаченка тягнеться вже багато років. Ще 16 років тому його взяла в оренду у Київради релігійна громада церкви "Християнська надія" - для реконструкції недобудованого адміністративного будинку під реабілітаційний центр. Втім, реконструкція так й не відбулася, проте всупереч призначенню землі почалося оформлення документів під будівництво висотного житлового комплексу. 2 роки тому на ділянці стали проводити геолого-розвідувальні роботи, а на багатовікових деревах з'явилися характерні червоні знаки, що свідчать про підготовку до вирубки.

Як з'ясувалося згодом, активні дії забудовник почав на підставі містобудівних умов і обмежень, виданих Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА). Відповідний документ, що суперечить як цільовим призначенням землі, так й з генпланом Києва, виявили в системі обліку публічної інформації КМДА. Але після того, як він став надбанням громадськості, документ різко зник, а під тим же номером і датою в системі з'явився вже інший - про відмову у видачі містобудівних умов і обмежень (ДУО). Факт махінації з документами та їх незаконної видачі досі є предметом кримінального провадження. Незважаючи на це заступник голови Департаменту архітектури КМДА Юрій Тацій видав нові ДУО - на будівництво висоток, а на ділянці з'явилася будівля відділу продажів.

Обурені мешканці Північно-Броварського (Комсомольського) масиву підозрюють, що і нинішнє зникнення проекту рішення про розрив оренди обумовлено тим, що частина депутатського корпусу відстоює інтереси забудовника, а не киян. Тому люди вимагають від депутатів виконання своїх обов'язків: повернути проект рішення №08/231-750/ПР від 13.02.2020 року за авторством Олеся Маляревича до порядку денного та проголосувати за нього.

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