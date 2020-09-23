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  • 24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"
23 вересня 2020, середа, 18:41 15
Прес-центр 2020-09-23T23:00:04+03:00
Українські Новини
24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

Алина Заика

24 вересня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться презентація соціологічного дослідження на тему: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси".

Вказане опитування проводилось Центром суспільного розвитку "Інтер-акція" 19-20 вересня 2020 року серед мешканців Дніпра, Харкова та Одеси за статево-віковою вибіркою.

У заході візьмуть участь:

  • Юрій Лагутов, директор Центру суспільного розвитку "Інтер-акція";
  • Сергій Биков, політичний консультант;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Денис Гороховський, політичний експерт.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Українські Новини".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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