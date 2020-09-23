24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

24 вересня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться презентація соціологічного дослідження на тему: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси". Вказане опитування проводилось Центром суспільного розвитку "Інтер-акція" 19-20 вересня 2020 року серед мешканців Дніпра, Харкова та Одеси за статево-віковою вибіркою. У заході візьмуть участь: Юрій Лагутов, директор Центру суспільного розвитку "Інтер-акція"; Сергій Биков, політичний консультант; Олексій Якубін, кандидат політичних наук; Денис Гороховський, політичний експерт. Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх. Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Українські Новини". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.