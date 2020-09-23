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23 вересня 2020, середа, 15:52 406
Політика 2020-09-23T16:00:02+03:00
Українські Новини
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради

Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради

Ольга Фандорина
Євросолідарність. Фото: сайт
Євросолідарність. Фото: сайт "Європейської солідарності"

На найближчому пленарному засідання Київської міської ради до порядку денного внесено низку земельних питань, які ставлять під загрозу знищення семи історичних будівель міста. 

Депутати, які представляють "Європейську солідарність" в Київраді, не голосуватимуть за ці рішення, оскільки нашим пріоритетом залишається захист культурної спадщини Києва. Про це йдеться у відповідній заяві столичної територіальної організації "ЄС".

В "Європейській солідарності" вважають, що усі земельні рішення повинна ухвалювати уже нова Київрада. Вони також закликали інші фракції міськради підтримати цю позицію.

Як повідомляється на сторінці громадської організації "Мапа реновації", 24 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради запланований розгляд ряду земельних питань, які несуть загрозу знесення семи будівель, які були споружені протягом 1830-1950 років. 

Мова йде про будинки на вулицях Іллєнка, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 рік); Гончара, 71 (Будинок Осипа Родіна, 1882 рік, авторства Володимира Ніколаєва); Ярославів Вал, 29б (Прибутковий будинок, 1897 рік, архітектор М. Гарденін); Боричів Тік, 20/4 (Міщанський будинок, 1830 рік); Лук'янівська, 29А (Післявоєнний сталінський класицизм, 1950 рік); Алли Горської, 6 (Районні дитячі ясла, 1937 рік, постконструктивізм архітектора Сластіонова); Ярославська, 8 (Садибний житловий будинок Лунєва, 1880 рік).  

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