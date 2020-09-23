"Дніпромлин" і "Хлібзавод №10" працюють у штатному режимі і не були захоплені рейдерами, - засновник підприємств Моршинін

"Дніпромлин" і "Хлібзавод №10" працюють у штатному режимі і не були захоплені рейдерами, - засновник підприєм

Засновник підприємств "Дніпромлин" і "Хлібзавод №10" (обидва - Дніпро) Євген Моршинін заявив, що вони не були захоплені рейдерами і працюють у штатному режимі.

Про це він повідомив в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Підприємства як працювали, так і працюють в штатному режимі ... Керівництво та керівний склад підприємств не змінювалися ... У реєстрі юридичних осіб нічого не змінювалося", - сказав він.

Моршинін зазначив, що 11 і 15 вересня в ЗМІ була опублікована інформація від особи колишнього партнера, колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Вадима Нестеренко про нібито рейдерське захоплення зазначених підприємств з 1 вересня.

Моршинін розповів про те, що вони з Нестеренко були партнерами з 2011 по 2020 рік і спільно придбали "Дніпромлин" і "Хлібзавод №10", які увійшли до холдингу Ristone Holdings.

За його словами, в певний час фінансова ситуація холдингу почала погіршуватися через політику ведення бізнесу Нестеренко.

У 2020 році партнерами було прийнято рішення про розділення бізнесу на 2 напрямки - аграрний, який відійшов Нестеренко, і хлібобулочний, представлений "Дніпромлин" і "Хлібзавод №10".

Відзначається, що розподіл проводився з січня по липень 2020 року, при цьому всі юридичні дії були узгоджені з партнерськими банківськими установами та ніяких суперечностей в процесі не було.

Моршинін уточнив, що заяв в правоохоронні органи і Міністерство юстиції про нібито захоплення підприємств також не надходило.

Фінансовий директор ТОВ "Дніпромлин" Наталя Луценко зазначила, що з 2018 по 2020 рік Нестеренко в аграрному секторі холдингу збільшив кредитне навантаження в 2 рази до 32 млн доларів.

У серпні, коли поділ бізнесу було завершено, керівництво "Дніпромлин" дізналося про те, що Нестеренко має намір взяти додатковий кредит, внісши в заставу цілісно-майновий комплекс підприємства.

Луценко підкреслила, що підприємство відмовилося брати участь у такій кредитній історії і пов'язує заяви про рейдерське захоплення з відмовою в заставі.

На даний момент на сайті Ristone Holdings досі зазначено, що "Дніпромлин" і "Хлібзавод №10" входять до складу холдингу.

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