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23 вересня 2020, середа, 13:21 148
Нерухомість 2020-09-23T13:36:32+03:00
Українські Новини
Можемо добудувати усі об'єкти "Укрбуду", але не впливаємо на замовника, – "Київміськбуд"

Можемо добудувати усі об'єкти "Укрбуду", але не впливаємо на замовника, – "Київміськбуд"

Сергій Паламаренко
Укрбуд, Київміськбуд, Ігор Кушнір
Ігор Кушнір. Фото: podrobnosti.ua
Ігор Кушнір. Фото: podrobnosti.ua

"Київміськбуд" готовий приймати для добудови усі об'єкти компанії "Укрбуд", але не може впливати на замовників, які прийняли рішення віддати будівництво деяких об'єктів іншому забудовнику.

Про це йдеться в коментарі голови правління - президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра, який наданий "Українським Новинам" прес-службою компанії.

"Підкреслю, що "Київміськбуд" готовий приймати абсолютно всі об'єкти "Укрбуду". Але компанія не може впливати на замовників, які прийняли рішення віддати будівництво деяких об'єктів іншому забудовнику. Це їх право, але й відповідальність перед тисячами інвесторів тепер теж лежить на них. Зі свого боку "Київміськбуд" буде продовжувати відстоювати інтереси людей, які вклали гроші в будівництво об'єктів "Укрбуду". Завдання компанії - добудувати будинки і передати людям їхні квартири. На кону долі майже 40 тис. осіб, і ми не можемо дозволити втягнути "Київміськбуд" в інтриги та розгляди між колишнім і нинішнім керівництвом "Укрбуду", - йдеться в тексті коментаря.

Ігор Кушнір повідомив, що на сьогоднішній день "Київміськбудом" прийнято 15 житлових комплексів "Укрбуду". Це житлові комплекси (ЖК) "Пектораль", "Новомостицький", "Сонячна Рів'єра", "Харківський", "Гармонія", "Кирилівський гай", "Гвардійський", Freed, Lake house, Twin house, Urban park, "Академ Парк", "Шевченківський", "Поділ Град", "Злагода". Три з них введені в експлуатацію, отримані поштови адреси. Фактично, люди заселяються, а деякі вже й живуть в цих будинках. Ще на об'єктах - ЖК "Харківський" та "Гармонія" подані документи на введення в експлуатацію до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК).

За всіма іншими вже прийнятим комплексам розпочато будівельні роботи.

Щодо ЖК "Чарівне місто" вже підписаний основний договір. Зараз Міністерство оборони України допрацьовує доповнення до договорів з цього ЖК та "Оберегу-2". Як тільки вони будуть готові, "Київміськбуд" зможе прийняти комплекси в повному обсязі.

Також сторони працюють над вирішенням питання з двох проблемних комплексів - "Арт хаус" та "Солар сіті". По першому Міністерству оборони необхідно належним чином оформити земельну ділянку, а по другому - проходить процедура санації.

Як повідомлялося раніше, екс-президент "Укрбуду" Максим Микитась в своєму зверненні до інвесторів ЖК цієї компанії заявив, що вимога Президента України щодо передачі всіх об'єктів "Укрбуду" на баланс "Київміськбуду" для їх добудови не виконано.

За його словами, виокремити і передані іншим забудовникам найбільш прибуткові проекти, а пасиви намагаються повісити на плечі "Київміськбуду", самих інвесторів та держбюджету.

Микитась закликав інвесторів, керівництво "Київміськбуду" і держоргани запобігти подібний злочинний сценарій.

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