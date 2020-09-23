підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 13:01 10
Суспільство 2020-09-23T13:01:01+03:00
Українські Новини
Депутатів закликають відхилити законопроєкт про столицю як антиконституційний

Депутатів закликають відхилити законопроєкт про столицю як антиконституційний

Сергій Паламаренко
Законопроект, Верховна Рада України, Асоціація міст України, Конституція України, Закон України
Асоціація міст України. Фото: АГУ
Асоціація міст України. Фото: АГУ

У порядку денному Верховної Ради України на 29 вересня – 2 жовтня 2020 року заплановано розгляд проєкту Закону України "Про місто Київ - столицю України" №2143-3 від 24.09.2019 у другому читанні, інформує портал auc.org.ua. Асоціація міст України наголошує на необхідності відхилення цього законопроєкту, оскільки:

- законопроєкт, який суттєво змінює правовий статус органів місцевого самоврядування, виноситься на розгляд менше ніж на місяць до чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови. Це суперечить загальноєвропейській практиці. Особливо критичним є запровадження у статті 24 додаткових обмежень для депутатів Київської міської ради вже після висунення кандидатів політичними силами;

 - законопроєкт не відповідає ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 133, ч. 2 ст. 140 Конституції України, оскільки запроваджує для органів місцевого самоврядування міста Києва правила, які суттєво відрізняються від загальних правил, що діють для інших органів місцевого самоврядування. Конституція передбачає для міста Києва чіткий перелік випадків, коли його правовий статус може відрізнятися від інших міст. Це питання адміністративно-територіального устрою, особливості столиці, а також особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування, які випливають з попередніх двох обставин. Натомість законопроєкт значно виходить за ці межі. Це створює небезпечний прецедент запровадження суттєвих відмінностей для окремої адміністративно-територіальної одиниці в супереч унітарному статусу України, а також створює численні колізії у законодавстві.

 - законопроєкт не врахував вітчизняну та зарубіжну критику. По суті було відхилено пропозицію посередництва Ради Європи у проведенні консультацій між усіма зацікавленими сторонами.

Асоціація міст України звернулася до Голови Парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проєкт Закону України "Про місто Київ - столицю України" №2143-3 від 24.09.2019.

Більше новин про: Законопроект Верховна Рада України Асоціація міст України Конституція України Закон України

Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК...
Питаннями правопорядку мають займатися виключно пр...
Утворення слідчої комісії Ради з розслідування дія...
Юристи розкритикували судову реформу Саакашвілі, н...
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу
За півроку "Нафтогаз" отримав збитки 11,5 млрд гривень
Новини
Депутатів закликають відхилити законопроєкт про столицю як антиконституційний 13:01
Осінній призов в армію і премії членам уряду. Що розгляне Кабмін в середу 12:57
"Укргідроенерго" потрібно залишити під контролем Міненерго, - народний депутат 12:42
Wizz Air планує відновити рейси в Братиславу зі Львова та Києва з жовтня 12:32
У ЗСУ на самоізоляції перебувають майже 600 військовослужбовців 12:30
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
Смертність від коронавірусу в Україні за добу зросла майже в 2,5 раза 09:48 Інфографіка
Карантин і зниження попиту призвели до поглиблення падіння економіки, — НБУ 13:20
більше новин
Сьогодні 196-й день карантину, до його закінчення залишилося 39 днів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok