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23 вересня 2020, середа, 11:47 304
Силові структури 2020-09-23T12:00:02+03:00
Українські Новини
Суддям Окружного адмінсуду погрожують розправою через дивізії СС "Галичина", — ЗМІ

Суддям Окружного адмінсуду погрожують розправою через дивізії СС "Галичина", — ЗМІ

Надежда Комендантова
Окружний адміністративний суд Києва, Едуард Долинський
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева Фото: oask.gov.ua

Сьогодні відбудеться розгляд апеляції інституту нацпам'яті на рішення суду, яке підтвердило те, що символіка дивізії СС "Галичина" є нацистською. Напередодні суду адвокату Людмилі Браславській надійшли погрози, а вночі в під'їзді і на двері позивача Наталії Мясникової розвісили листівки (близько 20 штук) з її портретом, рунами СС і гаслом "Слава нації, смерть ворогам".

Про це повідомив в Фейсбук директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, пише Капітал.

Він навів скріншот повідомлення, яке отримала адвокат. У ньому, зокрема, містяться погрози фізичної розправи на адресу суддів та співробітників Окружного адмінсуду Києва.

"Всі співробітники і судді Окружного адміністративного суду Києва оголошуються посібниками путінсько-кремлівських сепаратистів і їх холопів у владі, а в разі, якщо ви відмовите в задоволенні апеляційної скарги, це не пройде вам безкарно!, - пише анонімний автор.

Також він вимагає "скасувати злочинне рішення Окружного адміністративного суду Києва і офіційно заявити, що символіка дивізії" Галичина "не є нацистською, - і публічно вибачитися перед народом України .."

"Інакше - запаляться факели розплати. Ми прийшовши до кожного - і вся Україна побачить ваші криваві сльози покаяння ... Ми покажемо вам, якими насправді є нацисти!", - погрожує автор повідомлення.

Нагадаємо, що в травні Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним відповідь Українського інституту національної пам'яті щодо символіки батальйону СС "Галичина".

З позовом до УІНП звернулася глава видавництва "Сакцент плюс" Наталя Мясникова. Вона просила визнати протиправним відповідь глави інституту, а зараз народного депутата Володимира В'ятровича на запит інтернет-видання "Страна.ua" від 16 травня 2017 року.

У своїй відповіді В'ятрович вказував, що символіка 14-ї гренадерської дивізії СС "Галичина" не відноситься до забороненої у Україні націонал-соціалістичної символіки.

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