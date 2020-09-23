Під Київрадою відбувся черговий "фейковий" мітинг проти забудовників, - активістка

Акція біля Київради під назвою "Закохай чиновника до нестями", яку у вівторок провело співтовариство "Київ дістали будівельним свавіллям", була одночасно і кумедною, і відверто замовною. Про це на сторінці у Facebook ГО "Асоціація інвесторів нового житла" розповіла речник громадської організації "Асоціація інвесторів нового житла" Світлана Мякота, інформує портал gazeta.ua.

Як іронізує активістка, на пропозицію "покохатися" у КМДА не відреагували – можливо, через склад учасників пікету:

"На акцію "численне співтовариство" виставило аж два десятки людей, більшість з яких були літні жінки, школярі та чоловіки похмільного вигляду. В один ряд з останніми можна поставити і найголовнішу "активістку", яка через відверту апатичність "підлеглих" весь час кричала у мікрофон, плутала назви будівельних комплексів і кілька разів ледь не перейшла на "феню".

Як зазначає активістка, відверта заангажованість пікетувальників була очевидною. Адже на плакатах та в написах на палатках, які вони залишили біля КМДА, згадувалася назва лише однієї-єдиної компанії-забудовника.

"Якщо ви справді боретесь проти будівельного свавілля у Києві, чому ця боротьба триває лише проти однієї компанії? Чому саме проти "Інтергал-Буда", який будує об‘єкти і здає квартири - адже є ряд забудовників, у який справи вкрай погано, які взагалі забули і кинули напівзведені комплекси. Думаю, відповідь очевидна. Це – чергова проплачена акція, спрямована на те, аби підірвати репутацію одного з крупніших забудовників країни і ще сильніше розхитати ситуацію на цьому ринку", - запитує і одразу ж відповідає активістка.

Світлана Мякота впевнена, що ця акція – черговий факт прояву нечистоплотної конкурентної війни між крупними забудовниками, яка триває нині, і від якої, насамперед, страждають пересічні українці.

"Простим інвесторам, зараз вкрай потрібно, щоб ситуація на ринку будівництва заспокоїлася. Після того, що сталося з "Аркадою" і "Укрбудом", люди владають гроші у квадратні метри обережніше. А подібні численні голосні акції – хай й голослівні - ще сильніше їх відлякують. Чим менше інвесторів, тим менше шансів, що будівництво завершиться в заявлений строк. І ще більше шансів, що можуть виникнути проблеми навіть у найнадійнішого забудовника. Чи, може, хтось справді зацікавлений, щоб у нас з‘явилися нові "Аркади" і "Укрбуди"? Схоже, що це дійсно так".

Аби щоб вирішити проблему, Світлана Мякота радить нарешті уважніше подивитися за спини вищезгаданих "активістів" та їхніх колег по цьому сумнівному способу заробітку:

"За кожним із цих псевдоактивістів, псевдоекспетрів і продажних депутатів стоять конкретні люди, які смикають їх немов ляльок на мотузці. Час дізнатися, хто ці ляльководи і поіменно назвати їхні прізвища! Інакше організований ними штучний безлад у житловими будівництві перетвориться на справжній хаос, від якого постраждають геть усі. В тому числі - і справді сумлінні забудовники та їхні численні інвестори", - резюмує Світлана Мякота.

Останнім часом крупніший забудовник України компанія "Інтергал-Буд" зазнає регулярних атак з боку як окремих осіб, так і організацій, які називають себе громадськими. Серед них, зокрема, депутат Київради Ігор Мирошніченко, екс-заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба та представники ГО "Твердиня" і "Стопсвавіллю". У компанії впевнені у виключно замовному характері цих нападок, які ініційовані і проплачені конкурентами.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини