Питаннями правопорядку мають займатися виключно правоохоронні органи а не "активісти", - голова Комітету ВР з прав людини

Функція "карального апарату" в правовій державі має бути покладена виключно на правоохоронну систему, а безкарні побиття на тлі релігійної, національної, расової або іншої дискримінації можуть призвести до анархії в країні. Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець, інформує портал capital.ua.

Зокрема, він прокоментував інцидент, що мав місце на початку вересня в Києві, де група нетверезих молодиків побила священика Української Православної Церкви. За інформацією очевидців, серед нападників на клірика УПЦ був атошник, який свою агресію до священнослужителя пояснили тим, що той є представником Церкви держави-агресора. Потерпілий заяву в поліцію писати відмовився зі словами "Бог їм суддя!", хоча і отримав серйозні тілесні ушкодження.

"Як тільки у нас хтось бере на себе функцію приймати рішення про те, що винен той чи інший, то це автоматично веде до краху правоохоронної системи, - заявив Лубинець. - У результаті ми прийдемо просто до суду Лінча і взагалі до анархії. Тому при всій повазі до всіх, я особисто засуджую взагалі таку поведінку, і вважаю, що будь-яка людина не може бути покарана іншою людиною. Для цього у нас є державна система".

Він також підкреслив, що в правовій цивілізованій державі подібні інциденти "неможливі в принципі".

"Це помилковий шлях, і, якщо навіть хтось вважає, що це допоможе Україні, то це навпаки призведе до того, що суспільство буде розділятися. Цього точно не потрібно допускати. І точно застосування сили, так званий "каральний апарат", має бути тільки в руках державних органів - і все. Держава має брати в цьому безпосередню участь", - сказав глава Комітету ВР з прав людини.

При цьому він зазначив, що питаннями правопорядку мають займатися виключно правоохоронні органи.

"Якщо ми живемо у правовій державі, то у нас є спеціальна правоохоронна система для того, щоб приймати рішення з цих питань. Якщо хтось, молодий чи старий, хто був чи не був в АТО, вважає, що інші люди, які також були чи не були в АТО, у чомусь там винні, то він звертається до правоохоронних органів і пише відповідну заяву, а правоохоронні органи цим питанням займаються", - зазначив Лубинець.

Однак, навіть, якщо потерпілий не звернувся із заявою в поліцію, правоохоронці можуть зареєструвати кримінальне провадження за фактом злочину, пояснив він.

"Навіть публікація в ЗМІ може послужити підставою для того, щоб Національна поліція відкрила кримінальне провадження. В ході розслідування, безумовно, матиме значення, чи вважає потерпілий себе потерпілим, або не вважає. Можливо, саме тому, що людина займає церковний сан, він і розуміє, що найбільшу кару ці люди понесуть від Господа. Але, в будь-якому випадку, якщо правоохоронні органи захочуть відкрити кримінальне провадження, у них є для цього всі підстави", - сказав голава Комітету з прав людини.

Нагадаємо, що випадки агресії по відношенню до священнослужителів та вірних Української Православної Церкви в нашій країні не поодинокі. З 2014 року в УПЦ заявляють про масові захоплення храмів, дискримінацію та побиття віруючих на грунті релігійної ненависті. При цьому представники церкви неодноразово зверталися із закликом припинити гоніння на УПЦ до влади, а також в ООН, ОБСЄ та інші міжнародні організації.

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